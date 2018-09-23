Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Гарая: «Я голая, потому что свободна»

    Жена бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в инстаграме откровенную фотографию. Телеведущая дала понять, что отстаивает права женщин.

    «Женщина свободна. Я голая, потому что хочу. Я голая, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.

    Сам Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», прокомментировал поступок своей жены так: «Я и не знал, что живу в одном доме с таким сокровищем».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2018 07:23
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 сентября 2018, 20:32

      телеведущая жена футболиста все понятно у них там это норма иначе колеги не поймут хотя я этого не понимаю жена перед мужем должна голой быть а не перед всеми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 20:21

      а ни че такая ляля !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 24 сентября 2018, 13:27

      Свобода здесь не причем. Девушке не хватает самодостаточности, поэтому они таким провокационным способом отстаивают что-то, что она называют "свободой".
      Хорошая девушка, надо её поберечь. Не все в её поведении усмотрят борьбу за "свободу". Кто-то может и неправильно понять.
      Но это всё уже за рамками футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2018, 14:07

      В качестве полного доказательства свободы опубликуйте пжл вид спереди, иначе не зачёт))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ivanthebest 25 сентября 2018, 01:00

      Так на Западе только такая "свобода"... Лживая и лицемерная... Впрочем, у нас её вообще больше ста лет нет... :-(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 23 сентября 2018, 14:06

      Зимой в Питере бы так походила.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 сентября 2018, 13:45

      ты-свободна,потому что-голая.красота.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 13:42

      Права женщин защищены. Зачет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 сентября 2018, 13:39

      Тамара Горо, приезжай в Дагестан, покажи свободу ребятам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 сентября 2018, 13:06

      Это что, "лицо свободы"?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 23 сентября 2018, 12:39

      я голая потому что свободная ******** дура

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11