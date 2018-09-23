Жена Гарая: «Я голая, потому что свободна»

Жена бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в инстаграме откровенную фотографию. Телеведущая дала понять, что отстаивает права женщин.

«Женщина свободна. Я голая, потому что хочу. Я голая, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.

Сам Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», прокомментировал поступок своей жены так: «Я и не знал, что живу в одном доме с таким сокровищем».