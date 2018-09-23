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Жена Гарая: «Я голая, потому что свободна»

23 сентября 2018, 07:23
50

Жена бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в инстаграме откровенную фотографию. Телеведущая дала понять, что отстаивает права женщин.

«Женщина свободна. Я голая, потому что хочу. Я голая, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.

Сам Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», прокомментировал поступок своей жены так: «Я и не знал, что живу в одном доме с таким сокровищем».

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Публикация от text (@tamara_gorro)

Источник: Instagram
Испания. Примера Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (50)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Retiremen_VMF
1537676919
Так вот какая ты, свобода?
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oyabun
1537676934
Вот и молодец! Девушки, не отставайте! Модный тренд! Поддержите. ))
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Евгений П
1537677837
Видимо не до конца свободна,раз только сзади выложила))
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MaxRnD
1537678346
Свобода - вид сзади ))
Ответить
foreverorthodox
1537679144
Может быть мне кто-нибудь пояснит, а В ЧЁМ СВЯЗЬ свободы и быть голым на камеру??? Где логика?? в ванной я тоже голый и что? А если я в одежде, разве это делает меня несвободным и не мужчиной???
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Полная Канистра
1537680788
когда не работаешь всегда свободна от безделья
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AHTUNGBOL
1537681450
Ну так себе свобода, дрябленькая уже..
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порт
1537683723
Я бы на месте Гарая задумался, а что за мужик делал фотку.
Ответить
Лошак
1537689382
Оригинальное трактование свободы. Наверное, Гарай денег на трусы не даёт.
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ivanthebest
1537700858
В качестве полного доказательства свободы опубликуйте пжл вид спереди, иначе не зачёт))
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