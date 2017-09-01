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    Беременная жена Гарая опубликовала обнаженное фото

    Жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в твиттере пикантное фото.

    «22 недели», – сообщила беременная супруга аргентинского футболиста.

    Напомним, что в услугах Гарая этим летом был заинтересован «Спартак», однако игрок отказался возвращаться в Россию.

    Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

    Источник: Twitter

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    01.09.2017 16:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 сентября 2017, 10:25

      В 5 месяцев еще и показывать нечего,вот через 2 месяца-это другое дело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 1 сентября 2017, 21:16

      фууу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 20:30

      И в чем прикол ? Беременная женщина , кто ее не видал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 1 сентября 2017, 20:01

      Ну и дура

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 сентября 2017, 19:48

      нахрена ваще выкладывать ..показать всему миру ?дак сфоткалась бы тогда в наглую..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Chernyi Lis 1 сентября 2017, 21:31

      ... проявление ложной скромности, которая граничит с вульгарностью...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 19:01

      о да, там бок увидели это обычное ню не порнуха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      akku 1 сентября 2017, 18:42

      НЕ понял в чём фишка, просто нормальная беременная женщина-х на фото.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 1 сентября 2017, 17:20

      Ничего не видно

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 1 сентября 2017, 16:44

      Может это и не она вовсе. Попа, сиськи живот и камера. Гарай наверное только по постельному белью узнал

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 16:30

      понятно почему не поехал в россию

      1
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