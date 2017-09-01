Беременная жена Гарая опубликовала обнаженное фото

Жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в твиттере пикантное фото.

«22 недели», – сообщила беременная супруга аргентинского футболиста.

Напомним, что в услугах Гарая этим летом был заинтересован «Спартак», однако игрок отказался возвращаться в Россию.

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»