Беременная жена Гарая опубликовала обнаженное фото

В 5 месяцев еще и показывать нечего,вот через 2 месяца-это другое дело!
Жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая Тамара Горро опубликовала на своей странице в твиттере пикантное фото.
«22 недели», – сообщила беременная супруга аргентинского футболиста.
Напомним, что в услугах Гарая этим летом был заинтересован «Спартак», однако игрок отказался возвращаться в Россию.
Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»
22 SEMANAS... #mamamolona #elgorrodetamara pic.twitter.com/CbNZobXQWF— Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) 1 сентября 2017 г.