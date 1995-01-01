Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Гарай может заменить Пике в «Барселоне»

    Бывший защитник «Зенита» и «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает TyC Sports со ссылкой на El Chiringuito.

    «Барса» хочет подписать 34-летнего аргентинца из-за травмы Жерара Пике в матче с «Атлетико». По предварительным данным, испанец пропустит до шести месяцев.

    • Гарай находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт с «Валенсией».
    • В прошлом сезоне он провел 23 матча.
    • С 2014 по 2016 год аргентинец выступал за «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      koli4ka 36 минут назад

      может вместо одного Пике пригласить братьев Березуцких или Игнашевича на крайняк...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      maryagryzenkova 1 час назад

      СEKС Знакoмcтвa Беcплатно: Здеcь много развратных женщин ждут и любят cекc, без проcтитуток и обязательств. Здеcь лекгo найти ceкc партнеров, пробуй не пожалеешь---- http://bit.do/amoro

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43298

      portero 1 час назад

      Зачем он Барсе???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru