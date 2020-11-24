Гарай может заменить Пике в «Барселоне»

Бывший защитник «Зенита» и «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает TyC Sports со ссылкой на El Chiringuito.
«Барса» хочет подписать 34-летнего аргентинца из-за травмы Жерара Пике в матче с «Атлетико». По предварительным данным, испанец пропустит до шести месяцев.
- Гарай находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт с «Валенсией».
- В прошлом сезоне он провел 23 матча.
- С 2014 по 2016 год аргентинец выступал за «Зенит».
Источник: TyC Sports