Гарай может заменить Пике в «Барселоне»

Бывший защитник «Зенита» и «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает TyC Sports со ссылкой на El Chiringuito.

«Барса» хочет подписать 34-летнего аргентинца из-за травмы Жерара Пике в матче с «Атлетико». По предварительным данным, испанец пропустит до шести месяцев.