Экс-защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года

Остался бы в Зените может играл бы еще...
Аргентинский защитник Эсекьель Гарай объявил об окончании своей профессиональной карьеры.
34-летний футболист в прощальном письме написал, что страдает коксартрозом (тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава – примечание «Бомбардира»), поэтому не может больше играть.
- Последним клубом Гарая была «Валенсия», которую он покинул прошлым летом.
- С 2014 по 2016 год центрбек играл за «Зенит».
- Также аргентинец известен по выступлениям за «Реал» и «Бенфику».