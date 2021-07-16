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    Экс-защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года

    Аргентинский защитник Эсекьель Гарай объявил об окончании своей профессиональной карьеры.

    34-летний футболист в прощальном письме написал, что страдает коксартрозом (тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава – примечание «Бомбардира»), поэтому не может больше играть.

    • Последним клубом Гарая была «Валенсия», которую он покинул прошлым летом.
    • С 2014 по 2016 год центрбек играл за «Зенит».
    • Также аргентинец известен по выступлениям за «Реал» и «Бенфику».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Эсекьеля Гарая

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    16.07.2021 17:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2159

      FRZZ 22 часа назад

      Остался бы в Зените может играл бы еще...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 16 июля, 20:50

      ну теперь можно в полный рост драть Тамару Горро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 18:24

      Отличный защитник ! Удачи ему !

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