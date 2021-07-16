Экс-защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай объявил об окончании своей профессиональной карьеры.

34-летний футболист в прощальном письме написал, что страдает коксартрозом (тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава – примечание «Бомбардира»), поэтому не может больше играть.