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Источник: «Спартак» отказался от приобретения Гарая

15 августа 2017, 20:37
28

Московский «Спартак», по всей видимости, не будет покупать защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Клубы не смогли договориться по трансферной стоимости аргентинца.

«Летучие мыши» запрашивали за футболиста 20 миллионов евро, в то время как спартаковцы не готовы расставаться более чем с 18 миллионами. Из-за этого совет директоров красно-белых принял решение отказаться от идеи приглашения Гарая.

На прошлой неделе сообщалось, что трансфер южноамериканца в стан действующих чемпионов России практически завершен.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (28)
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cska-62
1502819701
Жаль, хорошее было бы усиление перед Лигой Чемпионов!
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Daxa 09
1502820190
Уже не верится что эти жлобы возьмут кого-то толкового на носу лч а они жмут два ляма сейчас возьмут этого Ноиштедера и будут потом Карреру во всех бедах венить
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VVM1964
1502820203
А ЖАЛЬ .
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oyabun
1502821314
Я предупреждал, что не возьмут ни Луана, ни Гарая. Пора уже перестать верить в сказки, друзья. Мы же все взрослые люди. Озвученные суммы в районе 20 млн жлобы в лице руководства Спартака на покупку крайне необходимых игроков выделять НЕ БУДУТ. И точка! Такова политика клуба. Реалии трансф.политики клуба сейчас это футболисты уровня Нойштедтера и Канунникова. Никому не нужные, а потому мало стоящие. И то, как только продавцы узнают об интересах к ним российского клуба, так тут же задирают ценник на них минимум втрое. А посему привыкайте к мысли о том что скорее всего либо для нас этот трансферный сезон так и окончится ничем, либо в итоге возьмут что нибудь незначительное уровня Петковича.
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первый третий с права
1502821906
Федун удавится за копейку,Спартаку нужно выгонять президента,в очередь новые спонсоры станут.
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filosof sparty
1502822836
Блин, если не возьмут толковое усиление в это окно, то надо будет фанам бастовать за смену руководства! Спасибо Арнольдычу за терпение, за патронаж многолетний, за стадион и за чемпионство, НО!!!! Сколько блядь можно издеваться!????????
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spar57
1502825112
20 миллионов евро за Гарая - не дорого, а очень дорого. Не состоялась сделка, будем дальше искать.
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WHU
1502825123
Искренне сочувствую болельщикам Спартака. А Федуну "пустыми стадионами" нужно показать для кого эта команда значит ВСЁ!
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СШГЭС
1502852346
Чемпионство команды и выход в ЛЧ стали полной неожиданностью для селекционного отдела, который сейчас бродит по трансферному рынку как Семен Семеныч Горбунков по чужому незнакомому городу в надежде поскользнуться на счастливой банановой кожуре и крикнуть *Черт, побери*, но пока наступает только в оно.
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Одинокий волк Маквейд
1502856390
Кто бы мог подумать?
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