Источник: «Спартак» отказался от приобретения Гарая

Московский «Спартак», по всей видимости, не будет покупать защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Клубы не смогли договориться по трансферной стоимости аргентинца.

«Летучие мыши» запрашивали за футболиста 20 миллионов евро, в то время как спартаковцы не готовы расставаться более чем с 18 миллионами. Из-за этого совет директоров красно-белых принял решение отказаться от идеи приглашения Гарая.

На прошлой неделе сообщалось, что трансфер южноамериканца в стан действующих чемпионов России практически завершен.