Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Спартак» отказался от приобретения Гарая

    Московский «Спартак», по всей видимости, не будет покупать защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Клубы не смогли договориться по трансферной стоимости аргентинца.

    «Летучие мыши» запрашивали за футболиста 20 миллионов евро, в то время как спартаковцы не готовы расставаться более чем с 18 миллионами. Из-за этого совет директоров красно-белых принял решение отказаться от идеи приглашения Гарая.

    На прошлой неделе сообщалось, что трансфер южноамериканца в стан действующих чемпионов России практически завершен.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 16 августа 2017, 11:09

      Прально что отказались, какой смысл переплачивать еще 2к Евро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 16 августа 2017, 08:53

      Может этот совет директоров сами выйдут на поле побегают ??? Кому играть то ? Так уже проебали начало чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 07:06

      Кто бы мог подумать?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 16 августа 2017, 06:35

      принципиальность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 августа 2017, 05:59

      Чемпионство команды и выход в ЛЧ стали полной неожиданностью для селекционного отдела, который сейчас бродит по трансферному рынку как Семен Семеныч Горбунков по чужому незнакомому городу в надежде поскользнуться на счастливой банановой кожуре и крикнуть *Черт, побери*, но пока наступает только в оно.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Yurik96 16 августа 2017, 05:13

      Каррера-беги из этого клуба! Не марай своё имя и честь! С такими клоунами-руководителями ничего не добиться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 августа 2017, 23:50

      Эхх..жаль если так то.., а ЛЧ уже скоро..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 августа 2017, 22:46

      Бездари

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 августа 2017, 22:37

      опять у спартака денег не хватило... может болелам скинуться и купить какого нибудь папуаса???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 15 августа 2017, 22:36

      Очень похоже что Карреру будут сливать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11