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  • Ледяхов: «Опыт и мастерство Гарая помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов»

Ледяхов: «Опыт и мастерство Гарая помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов»

18 августа 2017, 09:30
9

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, несколько лет отработавший в тренерском штабе красно-белых, считает, что возраст не может помешать Эсекьелю Гараю помочь столичному клубу вернуться на верхнюю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что Гарай ведет переговоры о переходе из «Валенсии» в «Спартак». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

– Гарай способен решить проблемы в центре обороны?

– Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.

– А возраст?

– В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника – не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.

– А Нойштедтер нужен?

– Нет. При всем уважении к Роману, это не уровень «Спартака». Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера?

– Хоть к кому-то в «Спартаке» по первым матчам нет претензий?

– К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку. Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще «Спартаку» немало пользы. Артем не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против «Локомотива» выйдет именно он.

– Почему?

– У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Гарай Эсекьель Нойштедтер Роман Джикия Георгий Промес Квинси Ледяхов Игорь
Комментарии (9)
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VVM1964
1503040132
И ОПЯТЬ Я ВО ВСЕМ СОГЛАШУСЬ С ЛЕДЯХОВЫМ .
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Аид666
1503040397
да уже писали же 2 дня назад - не будет Гарая... по инерции обмусоливают?... да и не стоит 31 игрок 20 лямов евриков... это утопия покупать за такие деньги.
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paracetamol
1503047494
А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома. ------------------------------------------ После Локо опять придется загружаться.
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momwig_
1503048769
Даже если он к нам не приедет помогут? :)
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oyabun
1503048910
Про Гарая, который уже точно к нам не придет, по инерции еще месяц писать будут?
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√монегаск√
1503049832
Селихов-отличный вратарь,и задача Спартака дать быстрее ему освоится в команде,почувствовать уверенность в своих силах, команде.И чем быстрее это произойдет тем лучше для Спартака! Не пойму про какую хорошую энергетику Реброва,говорит Ледяхов? Ребров гнилой насквозь, всячески выжывает Селихова из команды,люди с "хорошей энергетикой"так по-свински себя не ведут! У него нет вратарской школы, по крайней мере её не видно, такие детские голы, с такой частотой пропускать- это не школа! Все ошибаются, я не спорю,но Ребров однозначно минус для Спартака!
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