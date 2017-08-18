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    Ледяхов: «Опыт и мастерство Гарая помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, несколько лет отработавший в тренерском штабе красно-белых, считает, что возраст не может помешать Эсекьелю Гараю помочь столичному клубу вернуться на верхнюю строчку в турнирной таблице.

    Напомним, что Гарай ведет переговоры о переходе из «Валенсии» в «Спартак». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

    – Гарай способен решить проблемы в центре обороны?

    – Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.

    – А возраст?

    – В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника – не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.

    – А Нойштедтер нужен?

    – Нет. При всем уважении к Роману, это не уровень «Спартака». Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера?

    – Хоть к кому-то в «Спартаке» по первым матчам нет претензий?

    – К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку. Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще «Спартаку» немало пользы. Артем не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против «Локомотива» выйдет именно он.

    – Почему?

    – У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 09:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 18 августа 2017, 12:50

      Селихов-отличный вратарь,и задача Спартака дать быстрее ему освоится в команде,почувствовать уверенность в своих силах, команде.И чем быстрее это произойдет тем лучше для Спартака! Не пойму про какую хорошую энергетику Реброва,говорит Ледяхов? Ребров гнилой насквозь, всячески выжывает Селихова из команды,люди с "хорошей энергетикой"так по-свински себя не ведут! У него нет вратарской школы, по крайней мере её не видно, такие детские голы, с такой частотой пропускать- это не школа! Все ошибаются, я не спорю,но Ребров однозначно минус для Спартака!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 августа 2017, 12:35

      Про Гарая, который уже точно к нам не придет, по инерции еще месяц писать будут?

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:32

      Даже если он к нам не приедет помогут? :)

      0
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 12:11

      А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.
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      После Локо опять придется загружаться.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 августа 2017, 10:13

      да уже писали же 2 дня назад - не будет Гарая... по инерции обмусоливают?... да и не стоит 31 игрок 20 лямов евриков... это утопия покупать за такие деньги.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Аид666 18 августа 2017, 11:40

      это точно,был бы Газпром,другое дело-можно было бы заплатить

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > alexivanof197 18 августа 2017, 12:24

      газа много, толку правда меньше...

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Аид666 18 августа 2017, 12:41

      согласен

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