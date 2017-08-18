Ледяхов: «Опыт и мастерство Гарая помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, несколько лет отработавший в тренерском штабе красно-белых, считает, что возраст не может помешать Эсекьелю Гараю помочь столичному клубу вернуться на верхнюю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что Гарай ведет переговоры о переходе из «Валенсии» в «Спартак». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

– Гарай способен решить проблемы в центре обороны?

– Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.

– А возраст?

– В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника – не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.

– А Нойштедтер нужен?

– Нет. При всем уважении к Роману, это не уровень «Спартака». Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера?

– Хоть к кому-то в «Спартаке» по первым матчам нет претензий?

– К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку. Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще «Спартаку» немало пользы. Артем не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против «Локомотива» выйдет именно он.

– Почему?

– У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.