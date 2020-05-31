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    Гарай: «Валенсия» проводит против меня кампанию клеветы. Меня хотят дискредитировать»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай опроверг информацию, что клуб предложил ему новый контракт и что он от него отказался. По мнению экс-зенитовца, валенсийцы хотят его оболгать.

    «Я вынужден сказать, что против меня начата кампания клеветы. Я имею в виду людей из «Валенсии». Они хотят дискредитировать меня как профессионала и человека.

    На текущий момент я не получил ни одного предложения о продлении. Неправильно меня показывать человеком, который гонится за деньгами», – сказал Гарай Mundo Deportivo.

    • Гарай болел коронавирусом.
    • С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».
    • В сезоне Примеры Гарай провел 16 матчей.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

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