Гарай: «Валенсия» проводит против меня кампанию клеветы. Меня хотят дискредитировать»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай опроверг информацию, что клуб предложил ему новый контракт и что он от него отказался. По мнению экс-зенитовца, валенсийцы хотят его оболгать.

«Я вынужден сказать, что против меня начата кампания клеветы. Я имею в виду людей из «Валенсии». Они хотят дискредитировать меня как профессионала и человека.

На текущий момент я не получил ни одного предложения о продлении. Неправильно меня показывать человеком, который гонится за деньгами», – сказал Гарай Mundo Deportivo.