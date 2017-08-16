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Гарай напоминает Селюку неуловимого Джо

16 августа 2017, 08:32
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк не понимает мотивацию защитника Эсекьеля Гарая для возвращения в Россию, где им интересуется «Спартак».

«Гарай сначала был в «Зените», потом пошел далеко не в топ-клуб «Валенсию», сейчас снова захотел в Россию – на месте руководителей «Спартака» я задался бы вопросом: в чем его мотивация? Постоянно блуждать? Он напоминает неуловимого Джо, просто потому, что нигде не может задержаться.

В «Валенсии» у него особо не получается, агент хочет пристроить его в Россию. У него нет большой мотивации играть за «Спартак», в этом я уверен.

Вокруг Луана пока больше разговоров, чем действий», – считает Селюк.

Напомним, что трансфер Гарая из «Валенсии» в «Спартак» оценивается в 20 миллионов евро. Зарплата футболиста в столичном клубе может составить около 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Валенсия Спартак Гарай Эсекьель Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Аид666
1502863833
да никто его за 20 мультиков не купит... китайцы только если в порядке бреда...
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oyabun
1502876899
Бомбардир, закройте уже пожалуйста темы Гарая и Луана! Сколько можно нам мозги иметь?! И так паршиво на душе из за такой полной беспомощности любимого клуба на трансферном рынке
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Диктор
1502878604
Надоела эта тема в целом .
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