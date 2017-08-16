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    Гарай напоминает Селюку неуловимого Джо

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не понимает мотивацию защитника Эсекьеля Гарая для возвращения в Россию, где им интересуется «Спартак».

    «Гарай сначала был в «Зените», потом пошел далеко не в топ-клуб «Валенсию», сейчас снова захотел в Россию – на месте руководителей «Спартака» я задался бы вопросом: в чем его мотивация? Постоянно блуждать? Он напоминает неуловимого Джо, просто потому, что нигде не может задержаться.

    В «Валенсии» у него особо не получается, агент хочет пристроить его в Россию. У него нет большой мотивации играть за «Спартак», в этом я уверен.

    Вокруг Луана пока больше разговоров, чем действий», – считает Селюк.

    Напомним, что трансфер Гарая из «Валенсии» в «Спартак» оценивается в 20 миллионов евро. Зарплата футболиста в столичном клубе может составить около 5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 08:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 13:16

      Надоела эта тема в целом .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 августа 2017, 12:48

      Бомбардир, закройте уже пожалуйста темы Гарая и Луана! Сколько можно нам мозги иметь?! И так паршиво на душе из за такой полной беспомощности любимого клуба на трансферном рынке

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2017, 09:10

      да никто его за 20 мультиков не купит... китайцы только если в порядке бреда...

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