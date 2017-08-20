Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Гарай на следующей неделе может официально стать игроком «Ювентуса»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к продолжению карьеры в Италии. Как утверждается, «Ювентус» уже на следующей неделе может объявить о трансфере аргентинца. Сумма ожидаемой сделки не сообщается. Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена получить от продажи защитника более 20 миллионов евро, а основным претендентом на игрока считался «Спартак». Но позднее появилась информация, согласно которой москвичи решили отказаться от идеи приобретения Гарая, посчитав требования испанцев завышенными.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11