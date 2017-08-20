Источник: Гарай на следующей неделе может официально стать игроком «Ювентуса»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к продолжению карьеры в Италии. Как утверждается, «Ювентус» уже на следующей неделе может объявить о трансфере аргентинца. Сумма ожидаемой сделки не сообщается. Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена получить от продажи защитника более 20 миллионов евро, а основным претендентом на игрока считался «Спартак». Но позднее появилась информация, согласно которой москвичи решили отказаться от идеи приобретения Гарая, посчитав требования испанцев завышенными.