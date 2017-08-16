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    Орещук: «Платить за Гарая 20 миллионов евро – это утопия!»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что причина отсутствия трансферов со стороны «Спартака» кроется не в сложном финансовом положении, а во внутренней кухне клуба. Пришедшие новички пока не могут считаться серьезным усилением.

    «С деньгами у «Спартака» все хорошо, но что-то происходит внутри клуба. Не могут между собой договориться по приобретениям. Хотелось бы, чтобы «Спартак», наконец, укрепился.

    Марко Петкович никуда не годится. Марио Пашалич – интересный и перспективный игрок, но пока он уступает Роману Зобнину. «Спартак» еще интересуется Романом Нойштедтером. Он более реальное приобретение, чем Гарай.

    Я вообще не вижу смысла платить 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста. Утопия! Гарай не хотел жить в России? Если озвученная сумма – это правда, то он будет получать 5 миллионов евро в год. С такими деньгами можно пожить в России», – заявил Орещук.

    «Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 06:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Bh 16 августа 2017, 09:02

      Получить пять раз пятак от Зенита - это реальность.

      У нас пока не испания, надо бабло платить чтоб ехали сильные игроки.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 августа 2017, 08:35

      Да, много, но нужен цемент, предложите другого!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2017, 08:21

      +

      0
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      Рейтинг: +30

      Ara 47 16 августа 2017, 08:18

      За эти деньги возьми Гацкана Беляева и хорошего молодого защитника из рубежа и все будет в поряде!!!!!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 августа 2017, 07:50

      Тоже согласна. Можно укрепиться молодыми футболистами из Бразилии. Они дешевле и перспективнее.

      -2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Rebrova 16 августа 2017, 08:09

      Ты сайт не перепутала?))
      А если серьёзно, ты слышала про лимит?Про не стабильность молодых бразильцев, про то что все молодые бразильцы на карандаше у грандов футбола.
      Мужики же не лазиют на бабские сайты и не пишут, зачем покупать французский парфюм, если можно заказать из китая)))

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Munez89 16 августа 2017, 09:20

      Эта дама - хитрый тролль. Не ведись!

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 августа 2017, 07:41

      Согласен

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 16 августа 2017, 07:31

      Они внутри клуба не могут поделить на откаты выделенные на селекцию народные лукойловские деньги ! Пока будут делить , трансферное окно закроется , а для отвода глаз купят пару гавнюков или пенсионеров со всеми вытекающими последствиями !

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 августа 2017, 06:49

      Я тоже считаю что двадцатку отдавать за почти 31 летнего защитника,это многовато.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 06:47

      Федун и не собирается платить, сделка закрыта еще вчера. Старые новости.

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