Орещук: «Платить за Гарая 20 миллионов евро – это утопия!»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что причина отсутствия трансферов со стороны «Спартака» кроется не в сложном финансовом положении, а во внутренней кухне клуба. Пришедшие новички пока не могут считаться серьезным усилением.

«С деньгами у «Спартака» все хорошо, но что-то происходит внутри клуба. Не могут между собой договориться по приобретениям. Хотелось бы, чтобы «Спартак», наконец, укрепился.

Марко Петкович никуда не годится. Марио Пашалич – интересный и перспективный игрок, но пока он уступает Роману Зобнину. «Спартак» еще интересуется Романом Нойштедтером. Он более реальное приобретение, чем Гарай.

Я вообще не вижу смысла платить 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста. Утопия! Гарай не хотел жить в России? Если озвученная сумма – это правда, то он будет получать 5 миллионов евро в год. С такими деньгами можно пожить в России», – заявил Орещук.

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.