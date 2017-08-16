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Орещук: «Платить за Гарая 20 миллионов евро – это утопия!»

16 августа 2017, 06:33
13

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что причина отсутствия трансферов со стороны «Спартака» кроется не в сложном финансовом положении, а во внутренней кухне клуба. Пришедшие новички пока не могут считаться серьезным усилением.

«С деньгами у «Спартака» все хорошо, но что-то происходит внутри клуба. Не могут между собой договориться по приобретениям. Хотелось бы, чтобы «Спартак», наконец, укрепился.

Марко Петкович никуда не годится. Марио Пашалич – интересный и перспективный игрок, но пока он уступает Роману Зобнину. «Спартак» еще интересуется Романом Нойштедтером. Он более реальное приобретение, чем Гарай.

Я вообще не вижу смысла платить 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста. Утопия! Гарай не хотел жить в России? Если озвученная сумма – это правда, то он будет получать 5 миллионов евро в год. С такими деньгами можно пожить в России», – заявил Орещук.

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарай Эсекьель Орещук Роман Нойштедтер Роман Петкович Марко Пашалич Марио
Комментарии (13)
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Одинокий волк Маквейд
1502855252
Федун и не собирается платить, сделка закрыта еще вчера. Старые новости.
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DZHEK_VOROBEY1987
1502855349
Я тоже считаю что двадцатку отдавать за почти 31 летнего защитника,это многовато.
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Catastrofa
1502857870
Они внутри клуба не могут поделить на откаты выделенные на селекцию народные лукойловские деньги ! Пока будут делить , трансферное окно закроется , а для отвода глаз купят пару гавнюков или пенсионеров со всеми вытекающими последствиями !
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Михаил Шевченко
1502858502
Согласен
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Rebrova
1502859047
Тоже согласна. Можно укрепиться молодыми футболистами из Бразилии. Они дешевле и перспективнее.
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Ara 47
1502860703
За эти деньги возьми Гацкана Беляева и хорошего молодого защитника из рубежа и все будет в поряде!!!!!
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piligrim1986
1502860866
+
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filosof sparty
1502861753
Да, много, но нужен цемент, предложите другого!
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Bh
1502863367
Получить пять раз пятак от Зенита - это реальность. У нас пока не испания, надо бабло платить чтоб ехали сильные игроки.
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vladik12
1502869949
Сразу видно, что человек не понимает значения слова "утопия".
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