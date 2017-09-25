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    Гарай: «Победа над «Сосьедадом» показывает конкурентоспособность «Валенсии»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай высоко оценил выездную победу своей команды в матче шестого тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом».

    «Это победа очень важна для нас. Еще до игры мы знали, что будет очень сложный матч, но у нас мы были настроены на победу.

    «Валенсия» набрала три очень важных очка. Это показывает, что наша команда конкурентоспособна. Мы будем продолжать работу», – заявил после финального свистка футболист.

    Матч шестого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Валенсия» закончился со счетом 2:3.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    25.09.2017 08:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 25 сентября 2017, 08:52

      Победа над Сосьедадом показывает спад Сосьедада

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