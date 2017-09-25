Гарай: «Победа над «Сосьедадом» показывает конкурентоспособность «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай высоко оценил выездную победу своей команды в матче шестого тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом».

«Это победа очень важна для нас. Еще до игры мы знали, что будет очень сложный матч, но у нас мы были настроены на победу.

«Валенсия» набрала три очень важных очка. Это показывает, что наша команда конкурентоспособна. Мы будем продолжать работу», – заявил после финального свистка футболист.

Матч шестого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Валенсия» закончился со счетом 2:3.