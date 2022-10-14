Гарай развелся с женой, из-за которой ушел из «Зенита». Показываем, кто такая Тамара Горро

В жизни бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая произошло важное и неприятное событие – он развелся с женой Тамарой Горро, с которой был вместе с 2012 года.

С Горро у них было двое детей. А медиа сравнивали их пару с Дэвидом и Викторией Бэкхемами. Вот характеристика их семьи от AS:

«Они все время вместе. Поддержка Тамары просто колоссальная. Она играет важнейшую роль в его жизни и путешествует вместе с ним по всему миру, потому что считает, что без нее в разных странах ему будет тяжело».

В 2016-м Тамара попросила мужа, выступавшего тогда за «Зенит», уехать из России. Футболист грозил закончить карьеру, если руководство петербургского клуба его не отпустит.

Эсекьелья звали «Челси» и «Эвертон», но по просьбе жены он вернулся в Испанию, где у нее был свой бизнес.

О разногласиях между супругами медиа заговорили еще год назад. Тогда их спровоцировало интервью Горро:

«Если вы спросите меня, есть ли у меня такой же сексуальный аппетит, как раньше, я отвечу: «Нет». Я по-прежнему люблю мужа, но не могу заниматься сексом каждый день: я выматываюсь, иногда у меня не хватает времени».

В январе Тамара Горро записала большое видео, в котором говорила: «Мы собираемся расстаться. Но это не означает, что мы собираемся развестись. Наступает момент, когда вас накрывает рутина, и есть два варианта: продолжать и закончить выгоранием, у которого нет решения, или сделать перерыв с верой и желанием, чтобы мы могли продолжать вместе». Гарай в комментариях называл Горро любовью всей жизни.

Сейчас медиа пишут, что они все-таки разводятся. Посмотрите, какая девушка уходит из жизни Гарая.

Фото: Fotosdefamosas.tk