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  • Гарай развелся с женой, из-за которой ушел из «Зенита». Показываем, кто такая Тамара Горро

Гарай развелся с женой, из-за которой ушел из «Зенита». Показываем, кто такая Тамара Горро

14 октября 2022, 13:37
11

В жизни бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая произошло важное и неприятное событие – он развелся с женой Тамарой Горро, с которой был вместе с 2012 года.

С Горро у них было двое детей. А медиа сравнивали их пару с Дэвидом и Викторией Бэкхемами. Вот характеристика их семьи от AS:

«Они все время вместе. Поддержка Тамары просто колоссальная. Она играет важнейшую роль в его жизни и путешествует вместе с ним по всему миру, потому что считает, что без нее в разных странах ему будет тяжело».

В 2016-м Тамара попросила мужа, выступавшего тогда за «Зенит», уехать из России. Футболист грозил закончить карьеру, если руководство петербургского клуба его не отпустит.

Эсекьелья звали «Челси» и «Эвертон», но по просьбе жены он вернулся в Испанию, где у нее был свой бизнес.

О разногласиях между супругами медиа заговорили еще год назад. Тогда их спровоцировало интервью Горро:

«Если вы спросите меня, есть ли у меня такой же сексуальный аппетит, как раньше, я отвечу: «Нет». Я по-прежнему люблю мужа, но не могу заниматься сексом каждый день: я выматываюсь, иногда у меня не хватает времени».

В январе Тамара Горро записала большое видео, в котором говорила: «Мы собираемся расстаться. Но это не означает, что мы собираемся развестись. Наступает момент, когда вас накрывает рутина, и есть два варианта: продолжать и закончить выгоранием, у которого нет решения, или сделать перерыв с верой и желанием, чтобы мы могли продолжать вместе». Гарай в комментариях называл Горро любовью всей жизни.

Сейчас медиа пишут, что они все-таки разводятся. Посмотрите, какая девушка уходит из жизни Гарая.

Фото: Fotosdefamosas.tk

Источник: «Бомбардир»
Красивый футбол Зенит Гарай Эсекьель
Комментарии (11)
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TOMSON
1665747433
Удивительное совпадение. Окончание любви и развод после окончания карьеры футболиста. И вот думай.. Или его слишком много дома стало или контракты денежные закончились. Половина положенная при разводе уже больше не станет.
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Давид59
1665748814
Каждая судьба это отдельная история. Ничего футбольного в этой истории не вижу. Но судя по тому, что окончание карьеры и начало разногласий совпало по времени можно кое-какой вывод сделать. Она деньги очень любит.
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jet andy
1665749286
Даже голую задницу запостили) Бомбардир превращается в Чемпионат.
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jek718875
1665749748
Невзрачная на вид,наверное душой хараша
Ответить
Fusballer
1665749844
Только жопу показала. Тема сисек не раскрыта.
Ответить
Woodbreak
1665752605
ну и мразь конечно
Ответить
ААМ
1665758050
Зачем нам показывать сексуальную помойку бывших футболистов и их расчётливых баб.
Ответить
Romeo 123
1665759970
Только с пивом
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alp
1665773004
а все. дорога в Зенит для него уже закрыта
Ответить
житель СПб
1666288681
Море красивое...
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