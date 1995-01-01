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    «Лион» может подписать экс-защитника «Зенита» Гарая

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру во Франции.

    Сообщается, что вариант с подписанием 33-летнего аргентинца рассматривает «Лион», который ищет замену Марсело. Бразилец хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов.

    Контракт Гарая с «Валенсией» истекает ближайшим летом, поэтому испанцам выгодно продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через полгода.

    • С 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит».
    • В 2016-м он перешел в «Валенсию» за 24 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Источник: Get French Football News

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