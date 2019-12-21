«Лион» может подписать экс-защитника «Зенита» Гарая

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру во Франции.

Сообщается, что вариант с подписанием 33-летнего аргентинца рассматривает «Лион», который ищет замену Марсело. Бразилец хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов.

Контракт Гарая с «Валенсией» истекает ближайшим летом, поэтому испанцам выгодно продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через полгода.