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«Лион» может подписать экс-защитника «Зенита» Гарая

21 декабря 2019, 09:07

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру во Франции.

Сообщается, что вариант с подписанием 33-летнего аргентинца рассматривает «Лион», который ищет замену Марсело. Бразилец хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов.

Контракт Гарая с «Валенсией» истекает ближайшим летом, поэтому испанцам выгодно продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через полгода.

  • С 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит».
  • В 2016-м он перешел в «Валенсию» за 24 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Источник: Get French Football News

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Франция. Лига 1 Испания. Примера Лион Валенсия Гарай Эсекьель
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