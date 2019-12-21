«Лион» может подписать экс-защитника «Зенита» Гарая

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру во Франции.
Сообщается, что вариант с подписанием 33-летнего аргентинца рассматривает «Лион», который ищет замену Марсело. Бразилец хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов.
Контракт Гарая с «Валенсией» истекает ближайшим летом, поэтому испанцам выгодно продать его сейчас, чтобы не потерять бесплатно через полгода.
- С 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит».
- В 2016-м он перешел в «Валенсию» за 24 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 19 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: Get French Football News
Сайт о французском футболе. Подписчиков в твиттере – более 154 тысяч.