Защитник «Лиона» Марсело хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов

Защитник «Лиона» Марсело может в ближайшее время покинуть клуб. Об этом сообщил спортивный директор клуба Жуниньо.

«Это очень сложная ситуация. У Марсело есть проблема с одним из болельщиков, который является лидером фанатской группировки Bad Gones. Поэтому вся эта группа фанатов оскорбляет его во время матчей.

К сожалению, Марсело хочет покинуть наш клуб. Но также он понимает, что его контракт истекает только через 18 месяцев. Мы попробуем найти решение, которое устроит и болельщиков, и самого Марсело. Сейчас он наш третий выбор на позиции центрального защитника», – сказал Жуниньо.