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  • Защитник «Лиона» Марсело хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов

Защитник «Лиона» Марсело хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов

17 декабря 2019, 08:07
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Защитник «Лиона» Марсело может в ближайшее время покинуть клуб. Об этом сообщил спортивный директор клуба Жуниньо.

«Это очень сложная ситуация. У Марсело есть проблема с одним из болельщиков, который является лидером фанатской группировки Bad Gones. Поэтому вся эта группа фанатов оскорбляет его во время матчей.

К сожалению, Марсело хочет покинуть наш клуб. Но также он понимает, что его контракт истекает только через 18 месяцев. Мы попробуем найти решение, которое устроит и болельщиков, и самого Марсело. Сейчас он наш третий выбор на позиции центрального защитника», – сказал Жуниньо.

  • После матча с «РБ Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов Марсело показал средний палец фанатам, вывесившим баннер с его изображением в виде обезьяны.
  • В следующей игре с «Ренном» (0:1) фанаты вывесили баннер со словами: «Оставь пальцы для своей жены».
  • В этом сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей во всех турнирах.

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 Лион
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1576560276
Хренов тот игрок, который слушает то, что орут с трибун, а не то, что кричат со скамейки
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Дядя Серёжа
1576571101
Возвращайся парень в а Африку играть. В Африке про белых принято кричать.
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