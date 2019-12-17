Защитник «Лиона» Марсело хочет уйти из клуба из-за оскорблений фанатов

Защитник «Лиона» Марсело может в ближайшее время покинуть клуб. Об этом сообщил спортивный директор клуба Жуниньо.
«Это очень сложная ситуация. У Марсело есть проблема с одним из болельщиков, который является лидером фанатской группировки Bad Gones. Поэтому вся эта группа фанатов оскорбляет его во время матчей.
К сожалению, Марсело хочет покинуть наш клуб. Но также он понимает, что его контракт истекает только через 18 месяцев. Мы попробуем найти решение, которое устроит и болельщиков, и самого Марсело. Сейчас он наш третий выбор на позиции центрального защитника», – сказал Жуниньо.
- После матча с «РБ Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов Марсело показал средний палец фанатам, вывесившим баннер с его изображением в виде обезьяны.
- В следующей игре с «Ренном» (0:1) фанаты вывесили баннер со словами: «Оставь пальцы для своей жены».
- В этом сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей во всех турнирах.
Источник: Daily Mail