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    «Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая

    Переговоры по переходу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартак» близки к развязке. По информации источника, испанский клуб поставил красно-белым ультиматум, требуя дать ответ о готовности заплатить за 30-летнего аргентинца требуемую сумма в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что «летучие мыши» намерены получить от продажи футболиста более 20 миллионов евро. Позднее появилась информация, согласно которой москвичи отказались от идеи приобретения Гарая.

    В прошлом сезоне Гарай провел за «Валенсию» в Примере 26 матчей, забив четыре гола.

    Источник: Superdeporte

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    16.08.2017 20:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5444

      Приус 17 августа 2017, 08:03

      Спартак не будет ублажать Гарая, как Зенит Маноласа.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 августа 2017, 07:26

      Оставьте ультиматум себе вместе с Гараем.

      9
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 23:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничего мясо не получит.

      -6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 августа 2017, 22:46

      Да не нужен он Спартаку,надоели,писать не о чем что ли

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 16 августа 2017, 22:15

      луан,гарай,это прям санта-барбара какая-то.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 16 августа 2017, 21:56

      Дороговато за 30-летнего.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 21:33

      Да сума сойти -за пенсионера по меркам игроков требуют такую сумму.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 августа 2017, 20:59

      После слова "ультиматум"
      Хочется ответить матом)))

      8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 августа 2017, 20:58

      да пошли вы накуй со своим гараем

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 20:55

      Гарая за такую сумму не кто не возьмет

      10
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