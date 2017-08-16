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  • «Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая

«Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая

16 августа 2017, 20:00
13

Переговоры по переходу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартак» близки к развязке. По информации источника, испанский клуб поставил красно-белым ультиматум, требуя дать ответ о готовности заплатить за 30-летнего аргентинца требуемую сумма в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «летучие мыши» намерены получить от продажи футболиста более 20 миллионов евро. Позднее появилась информация, согласно которой москвичи отказались от идеи приобретения Гарая.

В прошлом сезоне Гарай провел за «Валенсию» в Примере 26 матчей, забив четыре гола.

Источник: Superdeporte
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Спартак Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (13)
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Tostao
1502903496
Ультиматум: "Если вы его не купите, то мы вам его не продадим!"
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bloodn1ck
1502903693
Кому нужен столь старый игрок за такие деньги????
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Tajik-za Zenit
1502906154
Гарая за такую сумму не кто не возьмет
Ответить
BANNIKOV1970
1502906337
да пошли вы накуй со своим гараем
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Сармат Ростов
1502906354
После слова "ультиматум" Хочется ответить матом)))
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Грыззь
1502909774
Дороговато за 30-летнего.
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Mahone
1502912766
Да не нужен он Спартаку,надоели,писать не о чем что ли
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paracetamol
1502914269
Ничего мясо не получит.
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СШГЭС
1502944003
Оставьте ультиматум себе вместе с Гараем.
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Приус
1502946228
Спартак не будет ублажать Гарая, как Зенит Маноласа.
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