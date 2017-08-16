«Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая

Переговоры по переходу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартак» близки к развязке. По информации источника, испанский клуб поставил красно-белым ультиматум, требуя дать ответ о готовности заплатить за 30-летнего аргентинца требуемую сумма в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «летучие мыши» намерены получить от продажи футболиста более 20 миллионов евро. Позднее появилась информация, согласно которой москвичи отказались от идеи приобретения Гарая.

В прошлом сезоне Гарай провел за «Валенсию» в Примере 26 матчей, забив четыре гола.