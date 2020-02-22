«Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая

«Валенсия» получила разрешение от Ла Лиги на подписание нового центрального защитника вне трансферного окна.

По информации AS, в связи с серьезной травмой Эсекьеля Гарая, который выбыл до конца сезона, левантийский клуб сможет усилить оборону игроком «Реала» Хави Санчесом.

Сейчас стороны ведут переговоры об аренде 22-летнего футболиста. «Валенсия» хочет прописать в договоре опцию выкупа, мадридцы – против.

В первой части сезона Санчес выступал за «Вальядолид», но провел только один матч в Кубке Испании, поэтому его уходу препятствовать не будут.