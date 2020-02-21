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    «Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая

    «Валенсия» получила разрешение от Ла Лиги на подписание нового центрального защитника вне трансферного окна.

    По информации AS, в связи с серьезной травмой Эсекьеля Гарая, который выбыл до конца сезона, левантийский клуб сможет усилить оборону игроком «Реала» Хави Санчесом.

    Сейчас стороны ведут переговоры об аренде 22-летнего футболиста. «Валенсия» хочет прописать в договоре опцию выкупа, мадридцы – против.

    В первой части сезона Санчес выступал за «Вальядолид», но провел только один матч в Кубке Испании, поэтому его уходу препятствовать не будут.

    • Ранее по аналогичной схеме нового нападающего смогла купить «Барселона».
    • Санчес – воспитанник «Реала».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +199

      DyadyaWel 9 минут назад

      И теперь Валенсия с чистой совестью выкупить контракт Пике или С.Рамоса, а ****, чем они хуже. ;)

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