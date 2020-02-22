«Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая

«Валенсия» получила разрешение от Ла Лиги на подписание нового центрального защитника вне трансферного окна.
По информации AS, в связи с серьезной травмой Эсекьеля Гарая, который выбыл до конца сезона, левантийский клуб сможет усилить оборону игроком «Реала» Хави Санчесом.
Сейчас стороны ведут переговоры об аренде 22-летнего футболиста. «Валенсия» хочет прописать в договоре опцию выкупа, мадридцы – против.
В первой части сезона Санчес выступал за «Вальядолид», но провел только один матч в Кубке Испании, поэтому его уходу препятствовать не будут.
- Ранее по аналогичной схеме нового нападающего смогла купить «Барселона».
- Санчес – воспитанник «Реала».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: AS