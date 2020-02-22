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  • «Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая

«Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая

22 февраля 2020, 09:50
3

«Валенсия» получила разрешение от Ла Лиги на подписание нового центрального защитника вне трансферного окна.

По информации AS, в связи с серьезной травмой Эсекьеля Гарая, который выбыл до конца сезона, левантийский клуб сможет усилить оборону игроком «Реала» Хави Санчесом.

Сейчас стороны ведут переговоры об аренде 22-летнего футболиста. «Валенсия» хочет прописать в договоре опцию выкупа, мадридцы – против.

В первой части сезона Санчес выступал за «Вальядолид», но провел только один матч в Кубке Испании, поэтому его уходу препятствовать не будут.

  • Ранее по аналогичной схеме нового нападающего смогла купить «Барселона».
  • Санчес – воспитанник «Реала».
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: AS
Испания. Примера Валенсия Реал Вальядолид Гарай Эсекьель Санчес Хави
Комментарии (3)
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DyadyaWel
1582354478
И теперь Валенсия с чистой совестью выкупить контракт Пике или С.Рамоса, а ****, чем они хуже. ;)
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absent32
1582359532
президент Леганеса пошел в храм ставить свечку...
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Graceful 713
1582377540
И начался цирк в цирке...
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