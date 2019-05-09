Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Орлов: «Дух бабушки Гарая являлся его жене. Это в какой-то мере повлияло на уход игрока из «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал об одной из причин ухода из «Зенита» защитника Эсекьеля Гарая.

    Аргентинец перебрался в Санкт-Петербург из «Бенфики» летом 2014 года. 1 сентября 2016-го футболист был продан в «Валенсию».

    «Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая – телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух его бабушки.

    Она (бабушка) не раз появлялась. Потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который «Зенит» выделил для семьи Гарая, расположено [Лахтинское] кладбище. Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. «Зенит» тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.

    Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь», – сказал Орлов.

    • Гарай провел за «Зенит» 75 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе сине-бело-голубых 32-летний защитник выиграл РПЛ, Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3306

      APchelov 17 минут назад

      Ку-ку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2452

      mopecekca 24 минуты назад

      С праздником, дядя Гена!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5103

      mihail200606 24 минуты назад

      Пипец...)) Геша инсайдер..))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70123
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru