Орлов: «Дух бабушки Гарая являлся его жене. Это в какой-то мере повлияло на уход игрока из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об одной из причин ухода из «Зенита» защитника Эсекьеля Гарая.

Аргентинец перебрался в Санкт-Петербург из «Бенфики» летом 2014 года. 1 сентября 2016-го футболист был продан в «Валенсию».

«Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая – телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух его бабушки.

Она (бабушка) не раз появлялась. Потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который «Зенит» выделил для семьи Гарая, расположено [Лахтинское] кладбище. Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. «Зенит» тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.

Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь», – сказал Орлов.