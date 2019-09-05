Во время тренировки молодежной сборной России на поле вылез крот

На занятии молодежной сборной России перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией произошел необычный инцидент.

На газон стадиона вылез крот. Футболисты прервали тренировку и сняли животное на видео. После небольшого перерыва занятия продолжились.

Молодежка ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).

В августе РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи против Сербии и Болгарии.