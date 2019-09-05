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    Во время тренировки молодежной сборной России на поле вылез крот

    На занятии молодежной сборной России перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией произошел необычный инцидент.

    На газон стадиона вылез крот. Футболисты прервали тренировку и сняли животное на видео. После небольшого перерыва занятия продолжились.

    • Молодежка ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).
    • В августе РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи против Сербии и Болгарии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +222

      Леший88 7 минут назад

      Игра с Сербией, а на видео флаг Хорватии... Сербы сейчас "немного" возмутились бы))) Как и хорваты)

      0
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      Рейтинг: +448

      moskowcity-petrv 8 минут назад

      Вылез футбол посмотреть)

      0
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      Рейтинг: +3304

      Viper for CSKA 1 час назад

      Почему-то у меня ассоциация с Глушаковым сразу возникла. Тот тоже неожиданно вылез со своими откровениями.

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      Рейтинг: +1485

      giluxa1963 1 час назад

      он вылез посмотреть на это чудо

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      Рейтинг: +4917

      _Marqella_ 1 час назад

      Ахаха, они случаем не в Ростове на "Олимпе" тренировались???? А то там кротовий питомник......)))

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