Во время тренировки молодежной сборной России на поле вылез крот

Игра с Сербией, а на видео флаг Хорватии... Сербы сейчас "немного" возмутились бы))) Как и хорваты)
На занятии молодежной сборной России перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией произошел необычный инцидент.
На газон стадиона вылез крот. Футболисты прервали тренировку и сняли животное на видео. После небольшого перерыва занятия продолжились.
- Молодежка ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).
- В августе РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи против Сербии и Болгарии.
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— СЭ Футбол (@se_football) September 5, 2019