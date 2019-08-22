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    Чалов, Сафонов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

    РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии.

    В него вошли голкипер «Спартака» Александр Максименко, форвард ЦСКА Федор Чалов и еще 21 футболист.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Юрий Горшков («Чертаново»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»).

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Матч Россия – Сербия состоится 6 сентября в Саранске, Болгария – Россия – 10 сентября в Софии.

    В июне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Чалов проигрывает конкуренцию в национальной команде.

    Источник: сайт РФС

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    22.08.2019 16:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 17:51

      Им в основной пора играть.Сафонова вместо Акинфеева,Чалова вместо Дзюбы,ну и Шапи вместо Ерохина к примеру.Надоели уже,консервируют молодняк,а потом говорят что у нас нет никого

      1
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      Рейтинг: +3238

      Viper for CSKA 22 августа, 16:37

      Бред какой-то. Чалов, Сулейманов, Игнатьев, Дивеев, Сафонов, Обляков - вся молодежь, которую нужно подводить к старту, катается по молодежкам. Интересно, Ахметов, вообще мимо или пролезет? Короче, о будущем думать не нужно тренеру, опять, как несколько лет назад, будем самой старой командой на турнире.
      PS: А вот, например, Кучаеву на пользу пойдет попадание в молодежную сборную. Нужна практика, чтобы форму окончательно восстановить.

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      Рейтинг: +469

      Elisey13 22 августа, 16:21

      Нормальный ход))

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