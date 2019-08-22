Чалов, Сафонов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии.

В него вошли голкипер «Спартака» Александр Максименко, форвард ЦСКА Федор Чалов и еще 21 футболист.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Чертаново»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Россия – Сербия состоится 6 сентября в Саранске, Болгария – Россия – 10 сентября в Софии.

В июне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Чалов проигрывает конкуренцию в национальной команде.