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    Черчесов: «Чалов проигрывает конкуренцию. Мы видим, кто и как себя в сборной проявляет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против кКипр (1:0).

    — Кого сможете индивидуально отметить?

    — Вы сможете смотреть на то, какой кто-то какой-то финт заложил, но у нас на этот счeт другой взгляд. Были у нас моменты, когда мы здорово играли, а были — когда передерживали, например. Настрой у нас сегодня был хороший, мы давили на соперника, но это не воплощалось в голы.

    — Почему Дзюба провел на поле за последние два матча 180 минут? Может быть, ему не хватило свежести на сегодня?

    — Если бы счет был бы 2:0 или 3:0, возможно бы я его поменял. А так как счет был 1:0, то здесь нужен был такой игрок и капитан. Капитан должен в таких играх быть на поле.

    — Но здесь речь больше про Сан-Марино, возможно, там последние 20 минут ему следовало дать передохнуть.

    — Жаль, у меня нет с собой телефона. А то я бы вам показал выкладку — боюсь, с Сан-Марино он даже не вспотел.

    — Насколько сложно далась победа над Кипром?

    — К каждой игре готовимся. Знали, что будет непросто. Это организованная команда, где есть игроки хорошо уровня. Тем более они последний матч проиграли. Мы в какой-то степени помогли им, не реализовав своим моменты. Если бы забили, игра сложилась бы легче, чего хотелось бы. Но 3 очка есть три очка.

    — Результат 9:0 с Сан-Марино не повлиял негативно на команду? Не было ли расслабона?

    — Могу сказать, что расслабона не было. Претензии я могу предъявить только себе. Игрокам я предъявляю только требования.

    — Почему сыграли без Чалова?

    — Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных. Причем заслуженно. Мы видим, кто и как себя в сборной проявляет. Когда Чалов выглядел предпочтительно, то играл с Казахстаном. 26 мая Чалов сыграл хорошо с «Крыльями Советов». Но с тех пор прошло больше месяца. Баринов хорошо себя проявляет — и играет. Не потому что я его люблю. Потому что он хорошо играет. Чалов проигрывает конкуренцию.

    — Вопрос по развитую команды. Как команда изменилась по сравнению с ЧМ-2018 и какой ее вы хотели бы видеть?

    — Очень хотелось бы, чтобы мы были доминирующей командой. Мы этим пока не можем похвастаться в играх с большими сборными. Хочется иметь такую команду-хамелеона, которая в любой момент может перестраиваться и изменяться — за счет игрков и их функций.

    Вы могли сегодня заметить — соперник играл в первом тайме 5-3-2, и мы забили. Во втором тайме Кипр перестроился на 4-4-2, и у нас стали возникать проблемы. Не потому, что они стали хуже играть, а потому что они перестроились, а мы — не до конца. Хотелось бы в таким моментах выглядеть предпочтительнее

    • Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.
    • Кипр с 3 очками идет пятым.

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +835

      Derzkiy1 58 минут назад

      Было бы кому проигрывать

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