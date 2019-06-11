Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

У Магомеда лучший период в карьере.

Магомед Оздоев дебютировал за сборную России в 21 год, находясь на пике формы. В течение следующих лет он периодически выходил на поле в футболке сборной, но никогда не был основным игроком. С лета 2017 года Магомед вызывался Черчесовым один раз и сыграл всего 15 минут.

Спад Оздоева прослеживался на клубном уровне. После двух лучших сезонов в карьере 14/15 и 15/16 (по 7 голевых действий в каждом, лидер «Рубина», всегда в основе) карьера Магомеда потихоньку затухала.

Первую половину кампании 16/17 Оздоев мало и слабо играл в «Рубине», во второй переехал в «Ахмат», но и там после нескольких неудачных матчей упал в запас. В следующем сезоне он под гул недоумения и критики перешел в «Зенит», отыграл три матча и снова плотно присел на скамейку. В Магомеда не верил никто.

С приходом Семака ничего не изменилось. Оздоев просидел в запасе всю первую половину последнего сезона, сыграв всего 22 минуты в РПЛ. Зимой полузащитник должен был уехать в аренду. Но вмешались обстоятельства.

У «Зенита» был большой дефицит игроков центра поля. Ушел Паредес. Сломались Ерохин, Кузяев и Шатов. Восстанавливался Нобоа. Маркизио было нужно время, чтобы освоиться. Оздоев провел с «Зентом» все зимние сборы, в ходе которых, видимо, многое изменилось.

Во второй половине сезона Магомед стал основным игроком, отыграл практически во всех матчах и стал чемпионом России. Сергей Семак отмечал прогресс Озодева: «Он использовал шанс. Сейчас он хорошо играет и заслуженно выходит в основе. Я рад за него».

Вместе с этим Оздоев вернулся в сборную – и сразу стал основным игроком. Он отыграл три матча подряд по 90 минут, отдал две голевые передачи и в каждой из этих игр сборная России побеждала.

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