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    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной


    1
    Голосов: 1
    11.06.2019 23:52
    У Магомеда лучший период в карьере.

    Магомед Оздоев дебютировал за сборную России в 21 год, находясь на пике формы. В течение следующих лет он периодически выходил на поле в футболке сборной, но никогда не был основным игроком. С лета 2017 года Магомед вызывался Черчесовым один раз и сыграл всего 15 минут.

    Спад Оздоева прослеживался на клубном уровне. После двух лучших сезонов в карьере 14/15 и 15/16 (по 7 голевых действий в каждом, лидер «Рубина», всегда в основе) карьера Магомеда потихоньку затухала.

    Первую половину кампании 16/17 Оздоев мало и слабо играл в «Рубине», во второй переехал в «Ахмат», но и там после нескольких неудачных матчей упал в запас. В следующем сезоне он под гул недоумения и критики перешел в «Зенит», отыграл три матча и снова плотно присел на скамейку. В Магомеда не верил никто.

    С приходом Семака ничего не изменилось. Оздоев просидел в запасе всю первую половину последнего сезона, сыграв всего 22 минуты в РПЛ. Зимой полузащитник должен был уехать в аренду. Но вмешались обстоятельства.

    У «Зенита» был большой дефицит игроков центра поля. Ушел Паредес. Сломались Ерохин, Кузяев и Шатов. Восстанавливался Нобоа. Маркизио было нужно время, чтобы освоиться. Оздоев провел с «Зентом» все зимние сборы, в ходе которых, видимо, многое изменилось.

    Во второй половине сезона Магомед стал основным игроком, отыграл практически во всех матчах и стал чемпионом России. Сергей Семак отмечал прогресс Озодева: «Он использовал шанс. Сейчас он хорошо играет и заслуженно выходит в основе. Я рад за него».

    Вместе с этим Оздоев вернулся в сборную – и сразу стал основным игроком. Он отыграл три матча подряд по 90 минут, отдал две голевые передачи и в каждой из этих игр сборная России побеждала.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6374

      KLIM777 36 минут назад

      Ему дали шанс и он им воспользовался. именно так надо играть в Зените. иначе будут говорить, что в зените гробят таланты. Хотя игроки приходят отсиживаться на лавке за большие деньги.

      0
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      Рейтинг: +190

      Stilgray 51 минуту назад

      О чем статья? Где разбор игры?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6374

      KLIM777 > Stilgray 36 минут назад

      разбор игры посмотри в спец передачах. Там все есть.

      0
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      Рейтинг: +209

      Вальдемар IV 52 минуты назад

      такой же чемпион как кокора

      0
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      Рейтинг: +424

      FENIX-SL 1 час назад

      приятно видеть в сборной магомедов и ильзатов
      хотя во дворе коробки детские они и занимают тоже

      0
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      Рейтинг: +190

      Stilgray > FENIX-SL 49 минут назад

      Такая же фигня! Пока это удивляет

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      Рейтинг: +533

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Игра Оздоева с Кипром не впечатлила. Много торопился и ошибался.Не согласен с Черчесовым , что он на данный момент игрок основного состава.

      2
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      Рейтинг: +145

      Red-Green_fan > ZAITZEFF2011 49 минут назад

      Наше несогласие в рот шатают)))

      1
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