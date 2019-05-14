Почему Сафонова не взяли в сборную России

Теории и факты.

Сегодня объявили расширенный состав сборной России для подготовки к играм против Сан-Марино и Кипра. Там 37 фамилий и шесть вратарей. Основные выводы по вызванным игрокам читайте тут, но важно разобраться в главной теме дня. Матвей Сафонов из «Краснодара» не попал даже в расширенный список, хотя по способностям точно не проигрывает конкурентам.

Вот список вратарей, которых позвал Черчесов: Александр Беленов, Маринато Гилерме, Сослан Джанаев, Андрей Лунев, Сергей Песьяков, Антон Шунин.

Сафонов – первый вратарь «Краснодара». Это нормально

За 12 матчей в РПЛ Сафонов отбил 41 удар. Это в среднем 3,4 удара за игру. В топовых командах нет ни одного вратаря с такими показателями, но все объяснимо. Они просто сыграли больше матчей, поэтому средние цифры выглядят чуть хуже.

Зато интересно сравнить Сафонова с конкурентом Крицюком. Оба провели по 12 матчей и пропустили по восемь голов, но у 20-летнего вратаря на два сухих матча больше. При этом он попал в основу «Краснодара» ближе к весне, когда команда потеряла много очков.

Парадокс: о Сафонове заговорили сразу после игры с «Зенитом», где Матвей пропустил три гола. Без него «Краснодар» получил бы десятку – проигранное чемпионство в такой ситуации выглядело маленькой проблемой. Сафонов стал всеобщим героем и получил тонну внимания.

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«Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря», – делился впечатлениями Сердар Азмун. За «Зенит» иранец забил уже восемь голов в РПЛ, но именно в матче с «Краснодаром» добился только попадания в штангу.

Похвалил молодого вратаря и Акинфеев, с которым Матвея постоянно сравнивают. «Ему сейчас главное – уверенно играть. Если продолжит так играть, его ждет большое будущее. Мало было за последнее время молодых пацанов с настолько уверенной игрой. Желаю ему только удачи», – говорил Акинфеев.

Выбор Черчесова понятен, но не во всем

По вратарскому списку смущают сразу три пункта:

Впереди матчи с соперниками, которые уступают России по уровню. Если с ними и не выпустить вратаря-дебютанта, то можно использовать его хотя бы при подготовке. Почему вызван Джанаев, который уехал к польскому аутсайдеру? Мы видели похожую историю с Габуловым в «Брюгге». Черчесов тоже его вызывал, но пользы от этого было мало. Ладно. Черчесов определился с вратарями для основы, но Сафонова можно было взять хотя бы для знакомства. Его команда претендует на место в ЛЧ, а сам Матвей на весеннем отрезке играет на уровне лучших вратарей РПЛ.

Тут же есть факт, который временно оправдывает самого Черчесова. Акинфеев ушел из сборной, но все остальные вратари примерно равны по амбициям, показателям и возможностям. Лунев и Гилерме потенциально борются за место первого номера сборной – это понятно и правильно. Остальные претендуют только на место третьего вратаря.

Если и брать Сафонова, то только для внутренней борьбы и конкуренции. Черчесов просто не рискнет ставить 20-летнего парня на такие ответственные матчи. Но хотя бы для этой борьбы Сафонов созрел. Песьяков («Ростов»), Шунин («Динамо») и Беленов («Уфа») представляют команды, которые не наиграли даже на попадание в Лигу Европы.

Еще и в клубах у них вообще нет конкурентов. В этом плане Сафонов уже круче всех потенциальных соперников.

Теория, которая может быть правдой

Так считает наш читатель:

Мы согласны. Все это сильно напоминает историю с Федором Чаловым. Черчесов долго присматривается к молодым игрокам и до последнего оставляет их на молодежном уровне. Потом игроков постепенно доводят до состава. Поэтому он не вызывал и не выпускал Чалова в момент, когда этого требовали вообще все. Возможно, по таким же убеждениям сейчас в сборную не позвали Игнатьева и Сулейманова.

Ситуация с Чаловым объяснялась хотя бы тем, что молодежка играла важные матчи. Сейчас ее ближайшая игра – товарищеский матч с Чехией. Там можно обойтись без Сафонова, но Черчесов посчитал, что для вызова во взрослую сборную тот пока не наиграл. Не помогла даже сухая победа над ЦСКА, где Сафонов без проблем уделал даже Акинфеева.

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