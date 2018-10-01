Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

Зато снова много футболистов «Рубина». И Головин!

Всего три изменения

Состав практически идентичен тому, который был месяц назад. Но стал немного сильнее. Вместо Стоцкого, Могилевца и Швеца в сборную России вызваны выздоровевшие Головин и Дзагоев, а также набравший форму Алексей Миранчук. Головин провел уже три матча за «Монако», четыре – на счету Дзагоева, а Миранчук в трех последних играх неизменно отличался голом или ассистом. Из тройки выбывших больше всего жаль Стоцкого, он – воспитанник калининградского футбола, а следующий матч сборная проведет как раз в этом городе. Красивая была бы история, даже если б Стоцкий на поле не вышел.

«Зенит» – снова базовый клуб сборной

Расклад не поменялся. Семь игроков вызваны из «Зенита» (Лунев, Набиуллин, Смольников, Ерохин, Кузяев, Дзюба, Заболотный), еще четыре – из «Рубина» (Кудряшов, Сорокин, Камболов, Полоз), и это почти половина сборной. По два футболиста заявили «Локомотив» (Гилерме, Ал.Миранчук), ЦСКА (Фернандес, Дзагоев), «Спартак» (Джикия, Зобнин) и «Динамо» (Шунин, Рауш).

В тройке РПЛ идут «Ростов» и «Краснодар», но в сборную они предоставили по одному игроку (Ионов и Газинский). Есть свой представитель и у «Ахмата» (Семенов). Оставшиеся – три легионера: Головин из «Монако», Черышев из «Валенсии» и Нойштедтер из «Фенербахче».

Кого не хватает

Тут достаточно посмотреть в список лучших бомбардиров. Причем на самый верх. Федор Чалов забил семь голов, отличился и в Лиге чемпионов, но в сборную снова не попал. Неплохую результативность развил Ари, и он уже может играть за сборную, получив российское гражданство. Мы уже писали про уверенную игру крайних защитников «Ростова» – Скопинцева и Паршивлюка, но в клубе они играют по другой схеме. Очень прилично по статистике выглядят Рыков и Беляев, но с центральными защитниками тренерский штаб, вероятно, экспериментировать не хочет.

Кроме того, неплохо начал Шатов, несколько приличных матчей выдал Мамаев, но, вероятно, игроков с не самым простым характером тренеры рассматривают далеко не в первую очередь. Впрочем, Денисов наверняка бы не попал в заявку не только из-за конфликта, а Антон Миранчук выглядит гораздо слабее брата. Был бы вызван Смолов на октябрьские матчи или нет – мы уже не узнаем, у форварда травма.

Полный список

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Дмитрий Полоз (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

Когда и где готовимся

8 октября, в понедельник, уже не будет матчей РПЛ. Футболисты сборной России соберутся в Новогорске для подготовки к играм в рамках Лиги наций.

С кем сыграем

11 октября (в четверг) сборная России примет Швецию в Калининграде (22:45 мск).

14 октября (в воскресенье) сборная России сыграет с Турцией в Сочи (19:00 мск).