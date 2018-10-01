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    • Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

    Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет


    3.8
    Голосов: 16
    01.10.2018 16:55
    Зато снова много футболистов «Рубина». И Головин!

    Всего три изменения

    Состав практически идентичен тому, который был месяц назад. Но стал немного сильнее. Вместо Стоцкого, Могилевца и Швеца в сборную России вызваны выздоровевшие Головин и Дзагоев, а также набравший форму Алексей Миранчук. Головин провел уже три матча за «Монако», четыре – на счету Дзагоева, а Миранчук в трех последних играх неизменно отличался голом или ассистом. Из тройки выбывших больше всего жаль Стоцкого, он – воспитанник калининградского футбола, а следующий матч сборная проведет как раз в этом городе. Красивая была бы история, даже если б Стоцкий на поле не вышел.

    «Зенит» – снова базовый клуб сборной

    Расклад не поменялся. Семь игроков вызваны из «Зенита» (Лунев, Набиуллин, Смольников, Ерохин, Кузяев, Дзюба, Заболотный), еще четыре – из «Рубина» (Кудряшов, Сорокин, Камболов, Полоз), и это почти половина сборной. По два футболиста заявили «Локомотив» (Гилерме, Ал.Миранчук), ЦСКА (Фернандес, Дзагоев), «Спартак» (Джикия, Зобнин) и «Динамо» (Шунин, Рауш).

    В тройке РПЛ идут «Ростов» и «Краснодар», но в сборную они предоставили по одному игроку (Ионов и Газинский). Есть свой представитель и у «Ахмата» (Семенов). Оставшиеся – три легионера: Головин из «Монако», Черышев из «Валенсии» и Нойштедтер из «Фенербахче».

    Кого не хватает

    Тут достаточно посмотреть в список лучших бомбардиров. Причем на самый верх. Федор Чалов забил семь голов, отличился и в Лиге чемпионов, но в сборную снова не попал. Неплохую результативность развил Ари, и он уже может играть за сборную, получив российское гражданство. Мы уже писали про уверенную игру крайних защитников «Ростова» – Скопинцева и Паршивлюка, но в клубе они играют по другой схеме. Очень прилично по статистике выглядят Рыков и Беляев, но с центральными защитниками тренерский штаб, вероятно, экспериментировать не хочет.

    Кроме того, неплохо начал Шатов, несколько приличных матчей выдал Мамаев, но, вероятно, игроков с не самым простым характером тренеры рассматривают далеко не в первую очередь. Впрочем, Денисов наверняка бы не попал в заявку не только из-за конфликта, а Антон Миранчук выглядит гораздо слабее брата. Был бы вызван Смолов на октябрьские матчи или нет – мы уже не узнаем, у форварда травма.

    Полный список

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Дмитрий Полоз (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

    Когда и где готовимся

    8 октября, в понедельник, уже не будет матчей РПЛ. Футболисты сборной России соберутся в Новогорске для подготовки к играм в рамках Лиги наций.

    С кем сыграем

    11 октября (в четверг) сборная России примет Швецию в Калининграде (22:45 мск).

    14 октября (в воскресенье) сборная России сыграет с Турцией в Сочи (19:00 мск).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4951

      polt 3 октября 2018, 11:30

      Сборной удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 октября 2018, 22:23

      Не хочет Черчесов Чалова брать, может напрасно, вдруг бы заиграл "пацанчик".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 октября 2018, 17:16

      Кого ни вызывай, Испанию второй раз не обыграешь. Расслабьтесь, пошел откат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 октября 2018, 14:08

      на хрена шунин ??? есть крицюк в краснодаре !!!.чабан хренов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 2 октября 2018, 12:22

      Состав неплохой главное Головин вернулся .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 2 октября 2018, 10:57

      без Нойштедтера вообще никак?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > tilvan 2 октября 2018, 12:52

      Прописался по блату, теперь никак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 2 октября 2018, 10:28

      Две домашние игры, надо решать исход в группе!!! Надеюсь Стас не ошибся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 2 октября 2018, 10:00

      Тренер выбирает, тренер отвечает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > чемпион мира1 2 октября 2018, 18:30

      И когда у нас последний раз кто-то за что-то отвечал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 2 октября 2018, 08:21

      Может это дико звучит, но мне кажется что нужно уже Максименко подтягивать вместо Шунина. Да он иногда пропускает под юбкой, но потенциал все таки есть, надо его развивать......

      4
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      ...
      Рейтинг: +24

      vindetto > Drezden85 3 октября 2018, 00:33

      Сборная не для того чтобы развивать. Вызывают сильнейших для решения конкретных задач!

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 2 октября 2018, 00:18

      Жираф большой ему видней!

      0
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