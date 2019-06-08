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    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира


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    Голосов: 0
    Сегодня, 21:24
    А Джикия стал правшой.

    Сборная России в рамках квалификации на Евро-2020 обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Россияне обновили рекорд по количеству голов в одном матче – до этого удавалось забивать максимум семь мячей за игру. Матч был легким, футболисты кайфовали и не допустили ни одного момента у своих ворот. Но у нас все равно есть вопросы.

    Где ротация?

    Станислав Черчесов вызвал в сборную много интересных молодых футболистов, которые до этого не играли за сборную: Егор Сорокин, Евгений Чернов, Иван Обляков, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Николай Комличенко. Из них в заявку на игру попали только Чернов, Мирзов и Чалов. На поле не вышел никто.

    Мы знаем, что Черчесов не любит ротировать состав и всегда ставит на тех, кто сильнее, опытнее и лучше готов. Даже в товарищеских (извините, в контрольных) матчах тренер выставляет оптимальный состав. Но удивительно, что даже против худшей сборной мира Черчесов не попробовал ни одного нового игрока.

    Удивительно, что у лучшего бомбардира РПЛ до сих пор всего 33 минуты за сборную. Дзюба, конечно, молодец – сделал сегодня покер. Но неужели Чалов не заслужил сыграть ни минуты в таком матче?

    Джикия стал правшой?

    Георгий Джикия – левоногий футболист. За карьеру ему часто приходилось играть правого центрального защитника, откуда левше неудобно двигать мяч вперeд и пасовать. Когда сборная играла в три центральных защитника, Черчесов часто ставил Джикию правым центральным и просил подключаться. Выглядело это порой нелепо, потому что Георгию в момент паса приходилось подстраиваться под мяч левой ногой.

    Когда у защитника спросили об этом аспекте, он сказал, что проблем нет: «Конечно, на этой позиции правая нога задействована больше. Но куда меня ставят, там и буду играть. Нет никакого дискомфорта. Может, кому-то со стороны кажется, что он есть, но я себя прекрасно чувствую на любой позиции в защите – хоть в центре, хоть слева, хоть справа».

    Сегодня Россия играла с двумя центральными защитниками. Джикия действовал на самой удобной для себя позиции – слева в центре. Но практически весь матч пасовал правой ногой. При том, что эта позицию наоборот предполагает задействование левой ноги.

    Георгий будто бы специально играл правой. И даже длинные передачи отдавал ею. Варианта два: либо Джикия так тренировался и показывал, что правая нога у него в порядке, либо с кем-то поспорил, что за игру отдаст больше передач правой ногой, чем родной левой.

    Кудряшов забивает одинаково и красиво

    Сегодня Федор Кудряшов забил всего четвертый мяч в карьере, хотя ему уже 32 года. Первый мяч он забил аж в 2004, второй в 2016, третий и четвертый – в этом году. И два эти гола – практически одинаковые.

    Гол в чемпионате Турции за «Истанбул»:

    Сегодняшний мяч:

    Подробнее о команде, которую мы сегодня разгромили:

    Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +279

      Dmirubo 5 минут назад

      Не удовлетворяет Черчесов полностью спрос болельщиков. По крайней мере во втором тайме он мог выпустить новичков, чтобы проверить их в деле. Все равно же три очка есть. А счет 9-0 против слабейшего соперника не вызывает у меня особого восторга. Я бы даже доволен был и 2-0, 3-0. Вот если бы Бельгию 9-0 разгромили бы, то это был бы крутой результат.

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      Рейтинг: +628

      латунный сепаратист 22 минуты назад

      радость доставили болельщикам.а сыкотно ему было проверить игроков замены .нафиг их вобще вызыват если знаеш что не выпустиш их играть

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