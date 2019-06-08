Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

А Джикия стал правшой.

Сборная России в рамках квалификации на Евро-2020 обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Россияне обновили рекорд по количеству голов в одном матче – до этого удавалось забивать максимум семь мячей за игру. Матч был легким, футболисты кайфовали и не допустили ни одного момента у своих ворот. Но у нас все равно есть вопросы.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2019

Где ротация?

Станислав Черчесов вызвал в сборную много интересных молодых футболистов, которые до этого не играли за сборную: Егор Сорокин, Евгений Чернов, Иван Обляков, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Николай Комличенко. Из них в заявку на игру попали только Чернов, Мирзов и Чалов. На поле не вышел никто.

Мы знаем, что Черчесов не любит ротировать состав и всегда ставит на тех, кто сильнее, опытнее и лучше готов. Даже в товарищеских (извините, в контрольных) матчах тренер выставляет оптимальный состав. Но удивительно, что даже против худшей сборной мира Черчесов не попробовал ни одного нового игрока.

Удивительно, что у лучшего бомбардира РПЛ до сих пор всего 33 минуты за сборную. Дзюба, конечно, молодец – сделал сегодня покер. Но неужели Чалов не заслужил сыграть ни минуты в таком матче?

Джикия стал правшой?

Георгий Джикия – левоногий футболист. За карьеру ему часто приходилось играть правого центрального защитника, откуда левше неудобно двигать мяч вперeд и пасовать. Когда сборная играла в три центральных защитника, Черчесов часто ставил Джикию правым центральным и просил подключаться. Выглядело это порой нелепо, потому что Георгию в момент паса приходилось подстраиваться под мяч левой ногой.

Когда у защитника спросили об этом аспекте, он сказал, что проблем нет: «Конечно, на этой позиции правая нога задействована больше. Но куда меня ставят, там и буду играть. Нет никакого дискомфорта. Может, кому-то со стороны кажется, что он есть, но я себя прекрасно чувствую на любой позиции в защите – хоть в центре, хоть слева, хоть справа».

Сегодня Россия играла с двумя центральными защитниками. Джикия действовал на самой удобной для себя позиции – слева в центре. Но практически весь матч пасовал правой ногой. При том, что эта позицию наоборот предполагает задействование левой ноги.

Георгий будто бы специально играл правой. И даже длинные передачи отдавал ею. Варианта два: либо Джикия так тренировался и показывал, что правая нога у него в порядке, либо с кем-то поспорил, что за игру отдаст больше передач правой ногой, чем родной левой.

Кудряшов забивает одинаково и красиво

Сегодня Федор Кудряшов забил всего четвертый мяч в карьере, хотя ему уже 32 года. Первый мяч он забил аж в 2004, второй в 2016, третий и четвертый – в этом году. И два эти гола – практически одинаковые.

Гол в чемпионате Турции за «Истанбул»:

twit text — Сборная России (@TeamRussia) February 18, 2019

Сегодняшний мяч:

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 8, 2019

Подробнее о команде, которую мы сегодня разгромили:

Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами