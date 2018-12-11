Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

Как жить, если твои звезды − это студенты, мебельщик и вратарь из третьей лиги.

Справка Сан-Марино – самое старое государство Европы (301 год н.э) и одно из самых маленьких. Его территория со всех сторон окружена Италией, а площадь составляет всего 60 кв.км. Численность населения – 33 тысячи человек. Сан-Марино состоит из девяти древних крепостей, образованных в города. А еще здесь играют в футбол.

UPD: материал был опубликован в ноябре 2018-го.

Три факта о том, как плоха сборная Сан-Марино.

● Сборная Сан-Марино сыграла первый матч в 1986 году. За 32 года забила всего 23 гола. То есть сан-маринские болельщики видят один гол своей сборной раз в полтора года.

● Команда ни разу не выиграла в официальных матчах к отборочным турнирам чемпионатов мира и Европы, а за 32 года победила в одной встрече из 156-ти. Это историческое событие произошло в 2004-м году в товарняке с таким же карликовым Лихтенштейном.

● В октябрьском рейтинге ФИФА сан-маринцы занимают 209-е место. Это дно всего мирового списка. Ниже только две страны: Багамы и острова Теркс и Кайкос.

Почему развитое и так хорошо расположенное Сан-Марино всегда играет так ужасно?

Это был первый вопрос, который я задал главному тренеру сборной Франко Варрелла на пресс-конференции перед гостевым матчем против Молдавии, куда его команда приехала в рамках Лиги наций (спойлер − и проиграла 0:2).

Смена на фабрике > игра в составе чемпиона

«В нашей сборной играют только любители, − объясняет Варрелла. − В составе только один профи, но это вратарь − Элия Бенедеттини. Он заявлен за клуб Серии C «Новарра». Есть несколько футболистов, которые, если бы занимались футболом профессионально, могли бы представлять серьезную опасность для наших соперников. К ним я могу отнести Хосе Адольфо Хирша, Маттео Витайоли и Маттиа Джиарди. Вот, пожалуй, и все.

Чтобы вы понимали: в нашей команде есть футболист, который сыграет в пятницу вечером матч в футболке национальной сборной, а в субботу сядет на самолет, чтобы в воскресенье вернуться домой и быть на работе. Он должен отработать в выходной за то, что не был на работе в четверг. Некоторые наши футболисты имеют индивидуальные предприятия и им хорошо, потому что они сами хозяева своего времени. Но у нас есть и такие игроки, которым часто не удается получить разрешения работодателей, поэтому они не всегда могут откликнуться на мой вызов в сборную и помочь команде. О каком серьезном результате может идти речь?»

Полузащитник Хосе Адольфо Хирш рассказывает, что у него нет проблем на работе, когда нужно отпроситься на игру сборной:

«Я работаю на мебельной фабрике. Как совмещаю работу с тренировкой? Я хожу на тренировки 3-4 раза в неделю, плюс в выходные игра чемпионата. Я играю в составе действующих чемпионов нашей страны – клуба «Ла Фьорита». Почти всегда мне удается получать разрешение от начальника на тот случай, если необходимо сыграть в рабочий день и уйти раньше. На матчи сборной меня всегда отпускают, а вот в чемпионате бывает такое, что приходится играть после того, как отработал полную смену. Хозяин фирмы говорит: мы и так чемпионы, поэтому ничего страшного не произойдет, если я выйду на игру после 8-9 часов работы».

По словам Франко Варреллы, Хосе Адольфо Хирш мог бы добиться большего, если бы занимался профессионально, но у самого Хосе другое мнение:

«Футбол для меня – нечто вроде развлечения. Если в какой-то конкретный момент приоритет должен быть отдан работе, я не могу пожертвовать ей ради футбола».

Многие привыкли думать, что в таких карликовых сборных в основном играют рыбаки, банкиры или таксисты. Но в сборной Сан-Марино представителей таких профессий нет:

«Меня всегда удивляло, почему наших футболистов называют рыбаками или банкирами, − говорит Франко Варрелла. − Рыбаки уходят в плаванье на 7-8 месяцев. О каком футболе может идти речь? Банкиры же очень серьезные ребята. Они считают деньги, должны столько следить за новостями. Мне кажется, им явно не до того, чтобы бегать за мячиком по полю».

«Мы играем по расстановке 4-3-3. Вратарь Бенедеттини у нас профи, затем идут четыре защитника. Самому молодому из них − Грандони − 21 год. Он студент. Далее два центрбека: Витаиолли – самый возрастной. Ему 33 года, и у него своя фирма. Бролли – 26 лет, он дизайнер. Правый защитник Баттистини на данный момент безработный. Для него это не очень хорошо, но в интересах команды это плюс. Когда кто-то из наших сборников временно безработный, я могу без проблем его вызывать в команду, и он больше тренируется и уделяет время футболу.

Полузащита: 33-летний Гасперони − индивидуальный предприниматель, Голинуччи – 27-летний детский тренер в клубе «Либертас», где играет и сам, Муларони – наш самый молодой игрок сборной, ему всего 20 и он студент. Атака: 32-летний Хосе Адольфо Хирш – мебельщик, Гиарди – 21 год, он студент, а Матео Витаиолли помогает на фирме своему старшему брату Фабио, который у нас центральный защитник».

Забить восемь голов и стать легендой

Но даже у такой хилой сборной есть свои звезды. В Сан-Марино это нападающий Анди Сильва. Он выступал до 40 лет, а в середине нулевых сайт Transfermarkt оценивал его стоимость в 300 тысяч евро. Анди побегал за СПАЛ, «Сассуоло» и «Вернону», а из 23 голов, забитых за всю историю сборной, Силва забил больше 30% – восемь мячей. Именно его точный удар в матче с Лихтенштейном принес ту самую историческую (и пока единственную) победу в истории Сан-Марино.

Сейчас легенда работает главным тренером сборной U-17 и помогает первой команде, а о своем периоде выступления за национальную команду вспоминает с иронией:

«В 2001-м году я забил в нашей группе столько же голов, сколько Ален Бокшич, Эмил Мпенза, Роберт Просинечки, а у лучшего бомбардира ЧМ-1998 Давор Шукера было на один мяч меньше. Друзья в шутку спрашивали, что я делаю в низших любительских лигах Италии, мне давно пора ехать в английскую Премьер-лигу, Бундеслигу или искать вариант в Серии А. Но хоть я и забивал тогда за сборную на уровне нападающих «Вест Хэма», «Шальке» и «Миделсбро» мне поступило предложение только от «Мачератезе», клуба из Серии С2, о котором мало кто слышал даже в самой Италии».

Заодно Силва объяснил, как устроена местная лига:

«В чемпионате Сан-Марино каждый год играет 15-16 клубов. Все они любительские. Ни одного профессионального нет. Обычно они делятся на 2 группы по 7-8 команд и играют по круговой системе, после чего по 3 лучшие команды из каждой группы разыгрывают между собой медали и чемпионство. Единственный профессиональный клуб в стране − это «Сан-Марино». Но он играет не в местном чемпионате, а в низшей лиге Италии и существует благодаря поддержке местной федерации футбола».

«Разве это справедливо, когда федерация помогает клубу деньгами?» – спрашиваю у него.

«Если бы у нас было несколько профессиональных клубов, и они помогали только одному – то да, это несправедливо. Но этот клуб всего один и играет не в местном чемпионате, а любительской лиге Италии. Такая команда существует в интересах сборной и считается ее базовым клубом. Туда отбирают только молодых и перспективных ребят. В чемпионате Сан-Марино уровень совсем низкий, а в любительской лиге Италии игроки и команды все равно сильнее. В начале 2000-х годов я сам играл в этом клубе. Мы были в Серии С2, каждую неделю рубились с играющими ребятами, что помогало мне быть в форме и забивать голы Словакии, Австрии, Уэльсу, Боснии. А Бельгии я даже забил три раза в трех матчах».

3 очка за 136 матчей. У нас все хорошо

Один вопрос беспокоит меня особенно сильно. Сборная Сан-Марино набрала всего три очка за 136 официальных матчей. Рядом − страна, где можно найти и отобрать сотню хороших футболистов, которые не проходят в первую команду Италии, но усилили бы вашу сборную. Почему вы не позовете на помощь итальянцев?

Задаю его напрямую президенту сан-маринской федерации Джорджо Крешентини.

«Мы уже давно могли бы так сделать, но это неправильно, − объясняет он. − Наша позиция такова: в сборной Сан-Марино должны играть только наши граждане. Если у футболиста гражданство другой страны, он никогда не сыграет за нас. Итальянцы пусть пробиваются в свою сборную. Мы против любой натурализации. Это футбол сборных, а не клубов. Сейчас многие страны в погоне за результатом предоставляют гражданство и место в сборной иностранцам. Но нам это не нужно. Да, мы могли бы взять хоть десять профессиональных итальянцев из Серии Б, которые явно сильнее чем наши футболисты, играть ими и быть в середине рейтинга ФИФА и УЕФА. Но зачем? Какой тогда стимул будет у наших молодых ребят заниматься футболом, если они будут видеть, что в сборную все равно берут второсортных итальянцев?»

«Но ведь все ваши игроки – любители или студенты. Они думают о своей работе больше, чем о футболе», − пытаюсь переубедить Крешентини.

«А у нас и не стоит цель развивать профессиональный футбол. Мы идем своим путем и не хотим искусственных результатов, − терпеливо отвечает Крешинтини и выдает ключевой монолог. − Мы не берем итальянцев в свою сборную, а вместо этого делаем все, чтобы играть с ними. Подписывать легионеров и усиливаться кем-то посторонним мы не хотим принципиально.

Результаты, голы и таблицы – это все второстепенное. Мы хотим, чтобы у нас росли здоровые дети и юноши, которые занимались бы футболом, любили его, а не ударялись в алкоголь, наркотики и преступность. У них появляется стимул играть в футбол, чтобы попасть в сборную своей страны. Да, они не заработают на этом миллионы долларов, и их доход будет зависеть от образования и работы, но у них есть шанс сыграть против сборных Германии, Голландии, Бельгии, поменяться футболками со звездами и кумирами детства.

Даже возможность попасть на Евро-2020 не повлияла на принципы сан-маринцев. В дивизионе D Лиги Наций, где собраны 16 самых слабых сборных Европы, сан-маринцы после четырех игр остаются единственной командой, которая не забила ни одного гола и не набрала ни одного очка, пропустив 13 сухих мячей. Даже Андорра и Мальта по два раза сыграли вничью, а Лихтенштейн один раз выиграл.

«После открытия Лиги наций нам начали приходить предложения выступать за Сан-Марино даже от итальянских футболистов, которые раньше играли в Серии А, − признается Крешентини. − Они говорили, что это отличный шанс попасть на Евро, ведь нужно только удачно сыграть против пяти не самых сильных сборных Европы. Но наша позиция неизменна».

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