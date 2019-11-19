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  • Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова

Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова

19 ноября 2019, 23:04
7

Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Сербии в выездном матче квалификации Евро-2021 (до 21 года) – 2:0.

Забитыми мячами отметились нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Благодаря этой победе россияне упрочили лидерство в группе 5, набрав в общей сложности 14 очков.

Отбор Евро-2021. Группа 5. 6-й тур.

Сербия (мол.) – Россия (мол.) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 8; 0:2 – Сулейманов, 44.

Сербия (мол.): М. Илич, Маркович, Веселинович, Масович, И. Илич, Л. Илич, Петрович, Нишич, Ступаревич, Йовелич, Аджич.

Россия (мол.): Сафонов, Лысов, Евгеньев, Дивеев, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

Предупреждения: Петрович, 37; Масович, 54 – Ломовицкий, 16.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Россия (мол) Сербия (мол.)
Комментарии (7)
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Enter2006
1574196448
МОЛОДЦЫ!
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РМЗ
1574197066
На эту сборную у меня большие надежды. Главное чтобы им повезло
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paracetamol
1574200058
Шапи всю игру делал.
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InterMilLano1908
1574218818
Состав у молодежки очень хороший
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Дядя Серёжа
1574231094
Ну пробейтесь уже!!!!!!!
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Сенситив
1574235999
и братьям-сербам двушечку, набрали темп никак, на Евро шанс пробица есть у молодёжки, как-то так...))
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