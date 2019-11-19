Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова

Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Сербии в выездном матче квалификации Евро-2021 (до 21 года) – 2:0.

Забитыми мячами отметились нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Благодаря этой победе россияне упрочили лидерство в группе 5, набрав в общей сложности 14 очков.

Отбор Евро-2021. Группа 5. 6-й тур.

Сербия (мол.) – Россия (мол.) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 8; 0:2 – Сулейманов, 44.

Сербия (мол.): М. Илич, Маркович, Веселинович, Масович, И. Илич, Л. Илич, Петрович, Нишич, Ступаревич, Йовелич, Аджич.

Россия (мол.): Сафонов, Лысов, Евгеньев, Дивеев, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

Предупреждения: Петрович, 37; Масович, 54 – Ломовицкий, 16.