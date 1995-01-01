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    Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова

    Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Сербии в выездном матче квалификации Евро-2021 (до 21 года) – 2:0.

    Забитыми мячами отметились нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Благодаря этой победе россияне упрочили лидерство в группе 5, набрав в общей сложности 14 очков.

    Отбор Евро-2021. Группа 5. 6-й тур.

    Сербия (мол.) – Россия (мол.) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 8; 0:2 – Сулейманов, 44.

    Сербия (мол.): М. Илич, Маркович, Веселинович, Масович, И. Илич, Л. Илич, Петрович, Нишич, Ступаревич, Йовелич, Аджич.

    Россия (мол.): Сафонов, Лысов, Евгеньев, Дивеев, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

    Предупреждения: Петрович, 37; Масович, 54 – Ломовицкий, 16.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      elessar arnor 9 минут назад

      а вот это значимая новость

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