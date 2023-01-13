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    Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка «Челси», получившего красную в дебютном матче

    У Жоау Феликса настал достаточно сложный период карьеры. Испанские медиа писали, что у Феликса был конфликт с Диего Симеоне, что стало одной из причин его переезда в «Челси». В АПЛ же карьера стартовала не так, как хотелось – уже в первом матче Феликс получил красную за грубый подкат.

    Помогать ему адаптироваться к сложным условиям будет девушка – Маргарида Корсейру. Правда, фанаты «Челси» узнали о ней благодаря не самой приятной истории. Португальские медиа обсуждали слухи, что Корсейру изменяла Феликсу с Педро Порро, которого английские журналисты называли следущей трансферной целью «Челси». Корсейру заметили в ночном клубе в Лиссабоне, когда она целовала в щеку Порро.

    Феликс никак не комментировал эту историю. Зато Корсейру высказалась: «Если бы между нами с Педро на самом деле было что-то, мы бы целовались в VIP-комнате, а не на виду у всего ночного клуба». Это не спасло ее от хейта фанатов «Челси» в момент, когда Феликс и клуб подписывали соглашение об аренде.

    Сам Феликс не говорит о личной жизни, но о Маргариде однажды сказал такое: «Она замечательная. Она и учится, и развивает карьеру модели. Но тем не менее Маргарида всегда приезжает ко мне в Мадрид, когда у нее появляется свободное время».

    Фото: соцсети Маргариды Корсейру

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8713

      vladik12 1 час назад

      Удалился вчера, потому что торопился к ней?

      1
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      Рейтинг: +1811

      jek718875 1 час назад

      Хоть бы у одного футболёра, была невеста или доярка или колхозница, так нет, все модельки

      1
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      Рейтинг: +2827

      nemolod 1 час назад

      Наконец-то стали показывать девушек,а не перезрелых девиц!

      0
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      Рейтинг: +1345

      Бомбардир > nemolod 1 час назад

      но ведь и вы уже немолоды! судя по нику

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      Рейтинг: +874

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Обычная девушка, которая следит за собой...

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      Рейтинг: +1345

      Бомбардир 1 час назад

      тут даже я офигел!

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