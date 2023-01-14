Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка «Челси», получившего красную в дебютном матче

У Жоау Феликса настал достаточно сложный период карьеры. Испанские медиа писали, что у Феликса был конфликт с Диего Симеоне, что стало одной из причин его переезда в «Челси». В АПЛ же карьера стартовала не так, как хотелось – уже в первом матче Феликс получил красную за грубый подкат.

Помогать ему адаптироваться к сложным условиям будет девушка – Маргарида Корсейру. Правда, фанаты «Челси» узнали о ней благодаря не самой приятной истории. Португальские медиа обсуждали слухи, что Корсейру изменяла Феликсу с Педро Порро, которого английские журналисты называли следущей трансферной целью «Челси». Корсейру заметили в ночном клубе в Лиссабоне, когда она целовала в щеку Порро.

Феликс никак не комментировал эту историю. Зато Корсейру высказалась: «Если бы между нами с Педро на самом деле было что-то, мы бы целовались в VIP-комнате, а не на виду у всего ночного клуба». Это не спасло ее от хейта фанатов «Челси» в момент, когда Феликс и клуб подписывали соглашение об аренде.

Сам Феликс не говорит о личной жизни, но о Маргариде однажды сказал такое: «Она замечательная. Она и учится, и развивает карьеру модели. Но тем не менее Маргарида всегда приезжает ко мне в Мадрид, когда у нее появляется свободное время».

Фото: соцсети Маргариды Корсейру

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