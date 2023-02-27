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  • Прекрасная жена игрока «МЮ», благодаря которому клуб выиграл первый трофей с 2017 года

Прекрасная жена игрока «МЮ», благодаря которому клуб выиграл первый трофей с 2017 года

27 февраля 2023, 15:20
4

Каземиро – один из символов обновляющегося «Манчестер Юнайтед». 26 февраля клуб выиграл первый трофей с 2017 года, а Каземиро очень помог ему в этом, забив первый гол.

Рядом с Каземиро всегда его жена – Анна Мариана. Она – довольно популярный визажист в Бразилии. У Анны есть степень бакалавра делового администрирования. А про жену сам Каземиро рассказывает так:

«Главная ее роль, кроме поддержания порядка в семье – мой стиль: прическа, одежда, она делает мне даже ногти. Немного обидно, когда я прихожу к ней с идеей об имидже, а она отвергает ее и переделывает на свой манер. Зато всегда получается идеально».

Фото: соцсети Анны Марианы Каземиро

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Красивый футбол Манчестер Юнайтед Каземиро
Комментарии (4)
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jek718875
1677500752
Из всех жён,что были на Бомбардире, она мне понравилась больше всех
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Oldtrafford83
1677507662
Красавцы!!!
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Ziklop
1677507810
Семейное фото замечательное!
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