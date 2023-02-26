С долгожданным трофеем! GGMU!!! Жаль не осталось комментов где некоторые граждане говорили что ЭТХ физрук)
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги – 2:0.
Матч проходил на стадионе «Уэмбли». Голы забили Каземиро и Свен Ботман (автогол).
«МЮ» выиграл турнир. Это первый трофей для главного тренера Эрика тен Хага в английской команде.
«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.
Англия. Кубок лиги. Финал
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Каземиро, 33; 2:0 – Ботман, 39 (в свои ворота).
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