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    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» в финале победил «Ньюкасл» и выиграл турнир

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги – 2:0.

    Матч проходил на стадионе «Уэмбли». Голы забили Каземиро и Свен Ботман (автогол).

    «МЮ» выиграл турнир. Это первый трофей для главного тренера Эрика тен Хага в английской команде.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

    Англия. Кубок лиги. Финал

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Каземиро, 33; 2:0 – Ботман, 39 (в свои ворота).

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2023 21:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4439

      Oldtrafford83 27 февраля, 08:25

      С долгожданным трофеем! GGMU!!! Жаль не осталось комментов где некоторые граждане говорили что ЭТХ физрук)

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      Рейтинг: +10

      felimonov1982 27 февраля, 02:26

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 26 февраля, 22:11

      Молодцы. Прогресс очевиден, команда на правильном пути.

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      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан 26 февраля, 21:48

      Признаю свои ошибки. Считал Тен Хага безнадежным балаболом. Но последние пол года МЮ на подъеме, команда сплотилась и трофеи пришли. Поздравляю болельщиков МЮ.

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      Рейтинг: +685

      egor tikhonov 26 февраля, 21:34

      с победой дьяволы! наконец то пошло ,как надо. КРАСНО БЕЛЫЕ красавцы...

      5
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 26 февраля, 21:32

      GG MU!!!! С победой!!!!!

      5
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