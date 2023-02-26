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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» в финале победил «Ньюкасл» и выиграл турнир

26 февраля 2023, 21:30
7

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги – 2:0.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли». Голы забили Каземиро и Свен Ботман (автогол).

«МЮ» выиграл турнир. Это первый трофей для главного тренера Эрика тен Хага в английской команде.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

Англия. Кубок лиги. Финал

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 33; 2:0 – Ботман, 39 (в свои ворота).

Результаты Кубка лиги

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Комментарии (7)
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Sedoi_Goblin
1677436368
GG MU!!!! С победой!!!!!
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egor tikhonov
1677436493
с победой дьяволы! наконец то пошло ,как надо. КРАСНО БЕЛЫЕ красавцы...
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Красногорск_Фан
1677437298
Признаю свои ошибки. Считал Тен Хага безнадежным балаболом. Но последние пол года МЮ на подъеме, команда сплотилась и трофеи пришли. Поздравляю болельщиков МЮ.
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zigbert
1677438668
Молодцы. Прогресс очевиден, команда на правильном пути.
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herherd
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felimonov1982
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Oldtrafford83
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С долгожданным трофеем! GGMU!!! Жаль не осталось комментов где некоторые граждане говорили что ЭТХ физрук)
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