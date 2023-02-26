«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги – 2:0.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли». Голы забили Каземиро и Свен Ботман (автогол).

«МЮ» выиграл турнир. Это первый трофей для главного тренера Эрика тен Хага в английской команде.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

Англия. Кубок лиги. Финал

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 33; 2:0 – Ботман, 39 (в свои ворота).

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