Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги, не сыграв в турнире ни минуты

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может получить медаль за победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги, не сыграв в турнире ни одного матча.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «МЮ» получил 30 медалей для вручения футболистам. Роналду не вошел в число 27 футболистов, которых клуб задействовал в турнире, но может получить одну из оставшихся трех медалей.

Даже если Роналду получит медаль, он не будет считаться обладателем трофея, потому что ни разу не сыграл в турнире.

Роналду покинул «МЮ» в ноябре.

Одна из причин ухода – резонансное интервью Пирсу Моргану.

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