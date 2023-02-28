«Тоттенхэм» заключил договор о сотрудничестве с «Формулой-1»

«Формула-1» стала официальным партнером «Тоттенхэма».

Стороны заключил договор о сотрудничестве на 15-летний срок.

На стадионе «Тоттенхэма» построят комплекс для картинга с трассами как для взрослых, так и для юниоров.

Под одной из трибун арены появится самая длинная крытая трасса в Лондоне.

Также планируется проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию автоспорта среди молодежи и профориентацию в сфере инженерии и разработки программного обеспечения.

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