Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 07:45
2

По завершении 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов 15 команд гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

2 из них – «Арсенал» и «Бавария» – точно останутся в топ-8 и напрямую попадут в 1/8 финала.

Еще 13 обеспечили себе как минимум место в топ-24 и участие в стыковых матчах: «Аталанта», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Реал», «Спортинг», «Тоттенхэм», «Челси», «Ювентус».

Еще 17 клубов поборются за 9 оставшихся мест в плей-офф.

Потеряли шансы на выход в следующий раунд «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».

  • 8-й тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 января.
  • Жеребьевка стыковых матчей состоится 30 января.

Еще по теме:
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов 7
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя» 2
Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Арсенал Бавария Аталанта Атлетико Барселона Интер Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл ПСЖ Реал Спортинг Тоттенхэм Челси Ювентус
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769058721
Пока для меня, главная сенсация турнира, это Карабах, очень достойно выступают))
Ответить
vick-north-west
1769065575
Дортмунд, Галатасарай и Карабах тоже уже обеспечили. Из-за того что в 8м туре играют Аякс - Олимпиакос и Брюгге - Марсель, они же не могут все 4 сразу выиграть чтоб вытеснить Карабах, несмотря на то что он играет в Ливерпуле в последнем туре.
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
8
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
9
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
14
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
15:30
Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали
12:51
4
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
11:59
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 21:45
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
Вчера, 09:55
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:32
12
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
Вчера, 09:07
3
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
Вчера, 08:35
2
Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 08:16
1
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 07:45
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 7 туров
Вчера, 01:09
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
Вчера, 00:55
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
Вчера, 00:55
Лига чемпионов. «Карабах» добился волевой победы над клубом Бундеслиги (3:2)
21 января
3
«Ожидали от Головина большего»: тренер «Монако» – о матче с «Реалом»
21 января
29
Головин рассказал о диалоге с Карпиным перед матчем с «Реалом»
21 января
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «Реалом»
21 января
1
Холанд отреагировал на поражение «Сити» за Полярным кругом: «Это позор, беру ответственность на себя»
21 января
5
«Сити» после поражения в Норвегии посоветовали заменить Гвардиолу на Юрана
21 января
6
«Сраный футбол»: Энрике – после поражения от «Спортинга»
21 января
9
Реакция Головина на унижение от «Реала»
21 января
5
Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ
21 января
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты
21 января
3
Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3
21 января
6
Винисиус стал вторым лучшим ассистентом в истории «Реала» в ЛЧ
21 января
Карпин – о первом тайме в матче «Реал» – «Монако»: «Какую-то хрень я Головину посоветовал»
21 января
4
Гвардиола объяснил сенсационное поражение «Манчестер Сити» в Норвегии
20 января
7
Мбаппе – 4-й игрок в истории «Реала» с 10+ голами за один сезон ЛЧ
20 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 