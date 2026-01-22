Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

По завершении 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов 15 команд гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

2 из них – «Арсенал» и «Бавария» – точно останутся в топ-8 и напрямую попадут в 1/8 финала.

Еще 13 обеспечили себе как минимум место в топ-24 и участие в стыковых матчах: «Аталанта», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Реал», «Спортинг», «Тоттенхэм», «Челси», «Ювентус».

Еще 17 клубов поборются за 9 оставшихся мест в плей-офф.

Потеряли шансы на выход в следующий раунд «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».