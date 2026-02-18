Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри призвал вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни рассказать о словах в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов.

«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал! Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»? Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» – сказал Анри.