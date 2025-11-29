Введите ваш ник на сайте
«Это не потеря»: Бубнов призвал не скорбеть по Симоняну

Сегодня, 10:19
3

Александр Бубнов прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.

«Федя Черенков, при всем уважении к нему, рядом не стоит с Симоняном.

Сейчас все соболезнуют в связи со смертью Симоняна. Это штамп такой. Но Никита Палыч такую жизнь прожил, что не соболезновать надо, а говорить: «Никита Палыч, спасибо вам, что вы такую жизнь прекрасную прожили».

Его уход – это не потеря. Он все что мог уже отдал, больше он не отдал бы. Какая скорбь? Надо гордиться таким человеком. Вы ему будьте благодарны и все», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
  • До последних дней Симонян работал в РФС.

Красногвардейчик
1764401683
Во идиот!!!!
Ответить
Интерес
1764402541
Тупая ск?отина.
Ответить
Юбиляр
1764404461
Странная логика и черствость души!(
Ответить
