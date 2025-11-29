«Это не потеря»: Бубнов призвал не скорбеть по Симоняну

Александр Бубнов прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.
«Федя Черенков, при всем уважении к нему, рядом не стоит с Симоняном.
Сейчас все соболезнуют в связи со смертью Симоняна. Это штамп такой. Но Никита Палыч такую жизнь прожил, что не соболезновать надо, а говорить: «Никита Палыч, спасибо вам, что вы такую жизнь прекрасную прожили».
Его уход – это не потеря. Он все что мог уже отдал, больше он не отдал бы. Какая скорбь? Надо гордиться таким человеком. Вы ему будьте благодарны и все», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
- До последних дней Симонян работал в РФС.
Источник: «Бомбардир»