«Это не потеря»: Бубнов призвал не скорбеть по Симоняну

Александр Бубнов прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.

«Федя Черенков, при всем уважении к нему, рядом не стоит с Симоняном.

Сейчас все соболезнуют в связи со смертью Симоняна. Это штамп такой. Но Никита Палыч такую жизнь прожил, что не соболезновать надо, а говорить: «Никита Палыч, спасибо вам, что вы такую жизнь прекрасную прожили».

Его уход – это не потеря. Он все что мог уже отдал, больше он не отдал бы. Какая скорбь? Надо гордиться таким человеком. Вы ему будьте благодарны и все», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».