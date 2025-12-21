Ташуев против обмена Дивеева на Гонду: «Вообще не понимаю»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о готовящемся обмене игроками между ЦСКА и «Зенитом».
«Дивеев – стопроцентный игрок ЦСКА, лидер команды и футболист сборной. Лусиано – быстрый нападающий, но я не понимаю, зачем менять статусного центрального защитника на такого игрока.
Для ЦСКА это, на мой взгляд, невыгодный вариант. Центральный защитник – это основа команды.
Я вообще не понимаю смысла таких обменов. Проще и логичнее купить нужного футболиста, чем отдавать лидера, вокруг которого строится игра», – заявил Ташуев.
- Сообщалось, что «Зенит» доплатит ЦСКА 3-5 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»