«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

«Зенит» хочет усилиться результативным нападающим.

Петербургский клуб интересуется Маркосом Леонардо из «Аль-Хиляля».

Зенитовцы уже следили за этим игроком, когда он был в «Бенфике», но тогда главный тренер команды Сергей Семак отказался от покупки негабаритного форварда ростом 177 см.

Теперь же клуб РПЛ вернулся к кандидатуре 22-летнего бразильца, но тот не хочет продолжать карьеру в России.

«Аль-Хиляль» тоже не намерен продавать Леонардо, который забил 40 голов в 57 матчах.