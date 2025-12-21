«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

«Зенит» хочет усилиться результативным нападающим.
Петербургский клуб интересуется Маркосом Леонардо из «Аль-Хиляля».
Зенитовцы уже следили за этим игроком, когда он был в «Бенфике», но тогда главный тренер команды Сергей Семак отказался от покупки негабаритного форварда ростом 177 см.
Теперь же клуб РПЛ вернулся к кандидатуре 22-летнего бразильца, но тот не хочет продолжать карьеру в России.
«Аль-Хиляль» тоже не намерен продавать Леонардо, который забил 40 голов в 57 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
- Помимо «Зенита», на него претендует ЦСКА.
Источник: Legalbet