«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

Сегодня, 14:14
3

«Зенит» хочет усилиться результативным нападающим.

Петербургский клуб интересуется Маркосом Леонардо из «Аль-Хиляля».

Зенитовцы уже следили за этим игроком, когда он был в «Бенфике», но тогда главный тренер команды Сергей Семак отказался от покупки негабаритного форварда ростом 177 см.

Теперь же клуб РПЛ вернулся к кандидатуре 22-летнего бразильца, но тот не хочет продолжать карьеру в России.

«Аль-Хиляль» тоже не намерен продавать Леонардо, который забил 40 голов в 57 матчах.

  • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
  • Помимо «Зенита», на него претендует ЦСКА.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит ЦСКА Леонардо Маркос
Комментарии (3)
Литейный 4 (returned)
1766316521
Утятина! Его арабы и так хорошо кормят, а чтобы в Россию от них забрать это надо в тройне платить. А оно это надо? Гыгыгы
Ответить
vick-north-west
1766321011
Карьера в России - это тупик, ни Еврокубков, ни просмотров в сборную. Только за деньгами. Нефтедобыча арабов = нефтедобыче Газпрома? Не слышал...
Ответить
Красногвардейчик
1766322308
Если хочет прогрессировать, то в РПЛ не перейдёт ни в один клуб
Ответить
