Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент предположил, кого может подписать ЦСКА

Сегодня, 13:03

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко намекнул, что ЦСКА может интересоваться нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо.

– Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?

– Хорошее мясо.

– Ну, окей. Мясо прилететь поесть. В «Браге» был сильный нападающий – Симон Банза. Его не продали в ЦСКА.

  • 22-летний Маркос Леонардо в этом сезоне провел 14 матчей за саудовский клуб, забил 11 голов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров 3
Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром» 1
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль ЦСКА Леонардо Маркос
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоБердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
14:17
Орлов назвал лучшую команду в РПЛ – это не «Зенит»
14:08
Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева
13:55
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
13:21
4
Агент предположил, кого может подписать ЦСКА
13:03
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
8
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
12:29
1
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
5
Все новости
Все новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:47
3
Ловчев оценил Карпина: «Не считаю его выдающимся тренером»
13:12
2
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
7
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Агент Сафонов – об игроках «Зенита»: «Глаза не горят, больше карнавала и ламбады в голове»
12:11
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
4
Титов сказал, сколько игроков нужно поменять «Зениту»
11:30
5
Агент Тюкавина – о ВАР в РПЛ: «Как у нас рисуют эти линии, хрен поймешь»
11:23
6
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы»
11:07
11
«Локомотив» принял решение по спортивному директору
10:54
Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России
10:44
1
Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса
10:30
10
Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»
10:15
2
Клуб РПЛ рассмотрит кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера
09:56
1
Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром»
09:46
2
В «Ахмате» сказали, сколько игроков подпишут зимой
09:07
Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола
08:55
34
Титов – о «Спартаке»: «По игре должен быть в тройке»
08:40
9
Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА
00:32
7
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
2
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
4
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
6
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
4
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
18
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 