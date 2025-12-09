Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко намекнул, что ЦСКА может интересоваться нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо.

– Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?

– Хорошее мясо.

– Ну, окей. Мясо прилететь поесть. В «Браге» был сильный нападающий – Симон Банза. Его не продали в ЦСКА.