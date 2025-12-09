Агент предположил, кого может подписать ЦСКА

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко намекнул, что ЦСКА может интересоваться нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо.
– Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?
– Хорошее мясо.
– Ну, окей. Мясо прилететь поесть. В «Браге» был сильный нападающий – Симон Банза. Его не продали в ЦСКА.
- 22-летний Маркос Леонардо в этом сезоне провел 14 матчей за саудовский клуб, забил 11 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»