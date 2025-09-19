Ткаченко назвал форвардов, которых не смог взять ЦСКА

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о проблемах ЦСКА при работе на трансферном рынке.

– У ЦСКА уже долгое время происходит забег, в котором у них на обеих ногах висят гири. Ты даже не представляешь, насколько им сложно из-за санкционных ограничений.

То, что они сделали, выглядит интересно. Таланта в этой команде точно много. То, что несколько игроков взяты в аренду, хорошо, нет риска обременения. Но я по-прежнему сторонник позиции «Меньше, но лучше».

Хотя хорошего много: продажи, попадание в тренера, Матеус Алвес. Да и просто сам факт покупок в их ситуации уже почти подвиг. Поверьте, я знаю.

Мне кажется, им не хватает нападающего. Неслучайно ЦСКА бился за Бреля Эмболо, за Маркоса Леонардо из «Аль-Хиляля».

– Маркос ЛеонЛеонардо же очень дорогой игрок.

– А что, Сергей Пиняев – дешевый игрок? У ЦСКА есть деньги.