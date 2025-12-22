Хохлов сказал, получил ли 65 миллионов рублей от соцсети после победы в российском суде

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о суде с Facebook*.

– В 2022-м вы отсудили 65 миллионов рублей у запрещенной в России соцсети за блокировку своей фамилии. Деньги на вашем банковском счете?

– Нет. Да и вряд ли их увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta* расположен в США, поэтому платить никто не собирается.

Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию – нужно бороться.

Хохлов ранее был главным тренером «Динамо», «Кубани», «Ротора» и «Сочи».

Он играл за сборную России в 1996–2005 годах.

* – компания Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.