Агент Самошникова прояснил будущее защитника в «Спартаке»

Алексей Бабырь, агент флангового защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал ситуацию с игроком.

Сообщалось, что в московском клубе возмущены игрой 28-летнего футболиста после перехода из «Локомотива».

«Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся.

Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», – заявил агент.