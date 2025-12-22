Агент Самошникова прояснил будущее защитника в «Спартаке»

Алексей Бабырь, агент флангового защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал ситуацию с игроком.
Сообщалось, что в московском клубе возмущены игрой 28-летнего футболиста после перехода из «Локомотива».
«Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся.
Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», – заявил агент.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»