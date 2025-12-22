Введите ваш ник на сайте
В России футболист играл под препаратами от лудомании

22 декабря, 16:29
6

Футбольный агент Антон Смирнов обратил внимание на ситуацию с экс-защитником «Пари НН» Кириллом Боженовым.

«По моей информации, Кирилл Боженов, находясь в «Челябинске», принимал некие препараты, которые помогали ему бороться с лудоманией, после чего на футбольном поле выглядел вяло.

Руководство клуба, в частности, генеральный менеджер Сергей Хабаров, знали об этом, но продолжали ставить футболиста в состав, где он регулярно выглядел бездарно.

Напомню, что с приходом Боженова в весенней части сезона-2024/25 «Челябинск» занял 6 место в Золоте и чуть не вылетел в Серебро.

РФС, что же вы не вызываете руководство «Пари НН» и «Челябинска», чтобы подтвердить лудоманию Боженова? Или вы только по запросам «Сочи» действуете?» – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

  • 25-летний Боженов не играет с 14 июня.
  • «Пари НН» расторг с ним контракт.

«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки 1
«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок 3
РФС начал проверку ставок Боженова из «Пари НН» 6
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Челябинск Пари НН Боженов Кирилл
Mirak92
1766411469
Таблетки от лудомании? азхахаха)
Ответить
vick-north-west
1766417400
Дискредитация РПЛ и ПФЛ.
Ответить
СильныйМозг
1766419888
Генич, без препаратов играл.
Ответить
andr45
1766422487
Кирилл Боженов не первый, и не последний лудоман) Пора в Санкт-Петербург к Соболеву переезжать)
Ответить
