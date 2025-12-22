В России футболист играл под препаратами от лудомании

Футбольный агент Антон Смирнов обратил внимание на ситуацию с экс-защитником «Пари НН» Кириллом Боженовым.

«По моей информации, Кирилл Боженов, находясь в «Челябинске», принимал некие препараты, которые помогали ему бороться с лудоманией, после чего на футбольном поле выглядел вяло.

Руководство клуба, в частности, генеральный менеджер Сергей Хабаров, знали об этом, но продолжали ставить футболиста в состав, где он регулярно выглядел бездарно.

Напомню, что с приходом Боженова в весенней части сезона-2024/25 «Челябинск» занял 6 место в Золоте и чуть не вылетел в Серебро.

РФС, что же вы не вызываете руководство «Пари НН» и «Челябинска», чтобы подтвердить лудоманию Боженова? Или вы только по запросам «Сочи» действуете?» – написал Смирнов в своем телеграм-канале.