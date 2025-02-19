«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок

Защитник «Пари НН» Кирилл Боженов перешел в «Челябинск» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Как сообщил официальный сайт нижегородского клуба, у «Челябинска» есть право выкупа футболиста.

В декабре телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС начал проверку после публикаций о том, что Боженов задолжал крупные суммы, проиграв деньги на ставках.