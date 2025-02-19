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  • «Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок

«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок

Защитник «Пари НН» Кирилл Боженов перешел в «Челябинск» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Как сообщил официальный сайт нижегородского клуба, у «Челябинска» есть право выкупа футболиста.

В декабре телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС начал проверку после публикаций о том, что Боженов задолжал крупные суммы, проиграв деньги на ставках.

  • 24-летний защитник провел 16 матчей за «Пари НН» в этом сезоне.
  • Ранее он также выступал за «Химки», «Ростов», дзержинский «Химик», «Динамо Мх», молодежную сборную России. Всего провел 78 матчей в РПЛ.
  • «Челябинск» занял 1-е место в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги на первом этапе сезона-2024/25.

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Источник: страница ФК «ЧЕЛЯБИНСК» в соцсети VK

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Комментарии (2)
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FWSPM
1739959568
доигрался дурачок
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zigbert
1739960220
В Химках был одним из лучших защитников но видимо футбол ушел на второй план.
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