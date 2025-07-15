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  • «Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки

«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки

Сегодня, 18:28

Защитник Кирилл Боженов покинул «Пари НН». Контракт расторгнут.

«Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – написали нижегородцы.

  • В декабре телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС начал проверку после публикаций о том, что Боженов задолжал крупные суммы, проиграв деньги на ставках.
  • Боженов стал игроком «Пари НН» в 2023 году.
  • За это время футболист провел за нижегородцев в общей сложности 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи!

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Челябинск Пари НН Боженов Кирилл
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