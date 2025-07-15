«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки

Защитник Кирилл Боженов покинул «Пари НН». Контракт расторгнут.
«Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – написали нижегородцы.
- В декабре телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС начал проверку после публикаций о том, что Боженов задолжал крупные суммы, проиграв деньги на ставках.
- Боженов стал игроком «Пари НН» в 2023 году.
- За это время футболист провел за нижегородцев в общей сложности 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи!
Источник: телеграм-канал «Пари НН»