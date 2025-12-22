Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике сборной России

Сборная России опубликовала видео на новогоднюю тематику.

В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин стал Дедом Морозом, а Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Иван Обляков и Матвей Кисляк – его помощниками.

В видео говорится, что волшебником может стать каждый, а члены сборной вместе отвечали на письма болельщиков и делали им подарки.