Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике сборной России

Сборная России опубликовала видео на новогоднюю тематику.
В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин стал Дедом Морозом, а Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Иван Обляков и Матвей Кисляк – его помощниками.
В видео говорится, что волшебником может стать каждый, а члены сборной вместе отвечали на письма болельщиков и делали им подарки.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Карпин тренирует команду с июля 2021 года.
Источник: телеграм-канал сборной России