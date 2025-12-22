Хохлов раскрыл, сколько денег потерял из-за мошенников

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации с лопнувшим банком «Замоскворецкий».

– Как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?

– По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку.

Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.

Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.

– Чему она вас научила?

– Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен.

И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир. Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты.

Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр – только в мышеловке.