Хохлов раскрыл, сколько денег потерял из-за мошенников

Сегодня, 16:37
5

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации с лопнувшим банком «Замоскворецкий».

– Как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?

– По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку.

Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.

Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.

– Чему она вас научила?

– Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен.

И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир. Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты.

Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр – только в мышеловке.

  • Будучи футболистом, Хохлов выступал за «Локо» с 2003 по 2005 год.
  • Он выиграл с командой чемпионство-2004 и Суперкубок России-2005.
  • В качестве тренера Хохлов работал в московском «Динамо», «Кубани», «Роторе» и «Сочи».

Еще по теме:
Хохлов объяснил, почему не думает о пересадке волос 1
Хохлов сказал, получил ли 65 миллионов рублей от соцсети после победы в российском суде 1
Галактионова сегодня могут уволить из «Локомотива»: известны 3 кандидата на замену 14
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив (мол) Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
rash1959
1766413152
Легко пришли и также легко ушли. Если бы он эти деньги зарабатывал стоя за токарным станком, то уверен, врядли повёлся на лажу.
Ответить
vick-north-west
1766415323
Бей, Хохлов, спасай Россию! На СВО, там ещё пришлют денег!
Ответить
andr45
1766422538
Без Хохлова - жизнь хренова(
Ответить
alefreddy
1766435425
сейчас мошенничество повсюду
Ответить
