Кафанов назвал кандидатов в сборную России из чемпионатов Финляндии, Норвегии и Азербайджана

Не думаю, что им нужна сб. Россия, разве, что Лунёву может быть.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, приглашение каких голкиперов из иностранных лиг он рассматривает.
«Лунeв, Хайкин и Рудаков – кандидаты в сборную России. Разговаривал с ними, сказал, что все они в списке кандидатов на вызов.
Эти вратари сейчас играют на хорошем уровне», – заявил Кафанов.
- Андрей Лунев представляет азербайджанский «Карабах».
- Никита Хайкин играет в Норвегии за «Буде-Глимт».
- Максим Рудаков выступает за финскую «Хонку».