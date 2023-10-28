Кафанов назвал кандидатов в сборную России из чемпионатов Финляндии, Норвегии и Азербайджана

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, приглашение каких голкиперов из иностранных лиг он рассматривает.

«Лунeв, Хайкин и Рудаков – кандидаты в сборную России. Разговаривал с ними, сказал, что все они в списке кандидатов на вызов.

Эти вратари сейчас играют на хорошем уровне», – заявил Кафанов.