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    • Кафанов назвал кандидатов в сборную России из чемпионатов Финляндии, Норвегии и Азербайджана

    Кафанов назвал кандидатов в сборную России из чемпионатов Финляндии, Норвегии и Азербайджана

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, приглашение каких голкиперов из иностранных лиг он рассматривает.

    «Лунeв, Хайкин и Рудаков – кандидаты в сборную России. Разговаривал с ними, сказал, что все они в списке кандидатов на вызов.

    Эти вратари сейчас играют на хорошем уровне», – заявил Кафанов.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 1 час назад

      Не думаю, что им нужна сб. Россия, разве, что Лунёву может быть.

      0
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      Рейтинг: +10

      Errty66 2 часа назад

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      Рейтинг: +17034

      Алексей З 3 часа назад

      Это бзик по-карпински.
      Своих из 16 клубов мало ?

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