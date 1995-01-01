Журналист Егоров: Рудаков перейдет из «Зенита» в «Ростов»

Если хотя бы уровень Бабурина, то нормально, а то я, глядючи на нашего Седова в прошедшем матче со Спартаком, чуть в голос не зарыдал ((
Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове». Об этом информирует журналист Сергей Егоров.
24-летний россиянин уже сегодня присоединится к ростовчанам в Катаре.
Ранее сообщалось об интересе к Рудакову со стороны «Крыльев Советов».
- Рудаков в прошлом сезоне выступал за финский ХИК.
- За основную команду петербуржцев он ни провел ни одного официального матча.