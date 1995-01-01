Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Журналист Егоров: Рудаков перейдет из «Зенита» в «Ростов»

    Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове». Об этом информирует журналист Сергей Егоров.

    24-летний россиянин уже сегодня присоединится к ростовчанам в Катаре.

    Ранее сообщалось об интересе к Рудакову со стороны «Крыльев Советов».

    • Рудаков в прошлом сезоне выступал за финский ХИК.
    • За основную команду петербуржцев он ни провел ни одного официального матча.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36254

      MaxRnD 1 час назад

      Если хотя бы уровень Бабурина, то нормально, а то я, глядючи на нашего Седова в прошедшем матче со Спартаком, чуть в голос не зарыдал ((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru