«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».

«Приветствуем Максима в желто-синей семье. Желаем надежной игры и побольше сухих матчей!» – сообщается на сайте клуба.

По данным Transfermarkt, 24-летний россиянин подписал контракт до лета 2024 года.