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«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова

12 февраля 2020, 18:44
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Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».

«Приветствуем Максима в желто-синей семье. Желаем надежной игры и побольше сухих матчей!» – сообщается на сайте клуба.

По данным Transfermarkt, 24-летний россиянин подписал контракт до лета 2024 года.

  • Ранее сообщалось об интересе к Рудакову со стороны «Крыльев Советов».
  • Рудаков в прошлом сезоне выступал за финский ХИК.
  • За основную команду петербуржцев он ни провел ни одного официального матча.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рудаков Максим
Комментарии (2)
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paracetamol
1581524652
Успехов!
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klim2m
1581579116
Так не торопясь ну ИИИИИ???
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