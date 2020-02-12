«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».
«Приветствуем Максима в желто-синей семье. Желаем надежной игры и побольше сухих матчей!» – сообщается на сайте клуба.
По данным Transfermarkt, 24-летний россиянин подписал контракт до лета 2024 года.
- Ранее сообщалось об интересе к Рудакову со стороны «Крыльев Советов».
- Рудаков в прошлом сезоне выступал за финский ХИК.
- За основную команду петербуржцев он ни провел ни одного официального матча.
Источник: Официальный сайт «Ростова»