Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается

Полузащитник Алексей Батраков не сыграет за «Галатасарай» во втором туре чемпионата Турции против «ББ Эрзурумспора».
Российского футболиста нет в опубликованной заявке.
Батраков еще не завершил свой переход из «Локомотива» за 25+4 миллионов евро.
«Галатасарай» встретится с «ББ Эрзурумспором» в пятницу, 21 августа, в 21:30 мск.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбеку остался один шаг для завершения трансфера в «Галатасарай».
Источник: твиттер «Галатасарая»