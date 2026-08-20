Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается

Полузащитник Алексей Батраков не сыграет за «Галатасарай» во втором туре чемпионата Турции против «ББ Эрзурумспора».

Российского футболиста нет в опубликованной заявке.

Батраков еще не завершил свой переход из «Локомотива» за 25+4 миллионов евро.

«Галатасарай» встретится с «ББ Эрзурумспором» в пятницу, 21 августа, в 21:30 мск.