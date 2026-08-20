Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос о сроках завершения трансфера игрока в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за него 6 миллионов евро.

«Переговоры находятся на финальной стадии. Ждите официальных объявлений», – сказал агент.