Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос о сроках завершения трансфера игрока в «Зенит».
Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за него 6 миллионов евро.
«Переговоры находятся на финальной стадии. Ждите официальных объявлений», – сказал агент.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- У 24-летнего Карпукаса оставался год по контракту с «Локомотивом».
Источник: «Спорт-Экспресс»